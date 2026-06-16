Reforma del trabajo en Colombia: los empleados tendrán que laborar más de 40 horas por semana desde esta fecha.

El Gobierno de Colombia ha oficializado modificaciones a la jornada laboral semanal en el sector privado, en concordancia con una normativa que se había implementado de manera paulatina. Esta disposición no conlleva un incremento en las horas, sino una reorganización del tiempo laboral dentro de un nuevo marco regulatorio.

La implementación ha suscitado inquietudes entre empleados y empresas. Un interrogante primordial es la fecha de inicio de la nueva regulación y su impacto en los horarios establecidos.

Con esta decisión, miles de trabajadores deberán adaptarse a un nuevo esquema laboral. La disminución de la jornada laboral tiene como objetivo alterar la dinámica cotidiana sin repercutir en los ingresos ni en los beneficios establecidos.

Reforma laboral en Colombia: fecha de inicio de la jornada de 42 horas

La modificación forma parte de la Ley 2101 de 2021, la cual instituyó una reducción gradual de la jornada laboral. A partir del 15 de julio, se implementó una nueva fase del cronograma.

Es relevante puntualizar que esta medida no incrementa la carga laboral. Se trata de una reducción progresiva, aunque sigue excediendo las 40 horas semanales.

En este contexto, la jornada máxima semanal se estableció en 42 horas, logrando así el objetivo final de la reforma. Esta modificación se aplica progresivamente desde el año 2023.

El proceso no fue instantáneo. Primero se redujo de 48 a 47 horas, posteriormente a 46, hasta establecer el nuevo límite legal, que se hará efectivo en 2026.

Reforma del trabajo en Colombia: los empleados tendrán que laborar más de 40 horas por semana desde esta fecha. Shutterstock

Jornada laboral de 42 horas en Colombia: así cambia para empleados

Uno de los aspectos fundamentales de la reforma es que no se permitirá una disminución en los salarios. Los empleados mantendrán sus ingresos y beneficios sociales.

El Ministerio de Trabajo será la entidad responsable de supervisar la ejecución. Las organizaciones que no se ajusten a la normativa podrían enfrentar sanciones pertinentes.

Otro elemento esencial es el tiempo destinado a descanso. La hora de almuerzo permanecerá inalterada y no será contabilizada dentro de la jornada laboral.

Las compañías deberán reestructurar turnos y horarios. El propósito es conservar la productividad sin comprometer el bienestar de los empleados.

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