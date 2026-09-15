Esta nación ha conseguido un progreso militar sin parangón en la región, abarcando desde submarinos hasta cazas supersónicos. (Fuente: Alexandre Manfrim / Ministério da Defesa Brasil)

Brasil reafirma su posicionamiento preeminente en el ámbito militar en el contexto estratégico de América Latina, respaldado por su considerable extensión territorial, demográfica y económica. Esta particular combinación lo establece de manera consistente como el principal agente con mayor potencial de influencia en asuntos de defensa en la región.

Las Fuerzas Armadas de Brasil se distinguen no solo por la magnitud de efectivos en activo, sino también por el grado de inversión pública que se destina a su modernización. Con un presupuesto notablemente superior al de otras naciones latinoamericanas, Brasil ha promovido el crecimiento de capacidades tecnológicas autóctonas, robusteciendo su sector de defensa y captando la atención de diversos actores militares a nivel global.

¿Qué país tiene el mayor ejército y el gasto militar más alto en América Latina?

Los informes de organismos internacionales coinciden en identificar a Brasil como la principal potencia militar de América Latina, tanto por la magnitud de sus fuerzas armadas como por el volumen de recursos que destina a defensa. Informes como The World Factbook posicionan a la nación como el que cuenta con mayor cantidad de efectivos activos, respaldados por una notable capacidad de movilización.

A esta estructura humana se suma un presupuesto militar que supera ampliamente al del resto de los países de la región. Según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto en defensa brasileño alcanzó cifras cercanas a los 23.000 millones de dólares en 2023, consolidando una brecha significativa frente a sus vecinos.

Este nivel de inversión permite sostener una fuerza terrestre moderna, con miles de vehículos blindados en servicio, una armada en proceso de expansión y una fuerza aérea equipada con aeronaves de última generación. El despliegue militar se refuerza con presencia permanente en la Amazonía, en zonas fronterizas estratégicas y en áreas marítimas clave, lo que garantiza un control territorial difícil de igualar en el contexto latinoamericano.

Esta nación ha conseguido un progreso militar sin parangón en la región, abarcando desde submarinos hasta cazas supersónicos. (Fuente: Representación creada con IA) ChatGPT

Tecnología militar de punta con fabricación nacional

Uno de los pilares fundamentales de su poder militar radica en la capacidad de desarrollar tecnología nacional. Empresas como Embraer, Avibras y Ares se encargan de la producción de aviones de combate, drones, misiles y vehículos blindados que cumplen con exigentes estándares internacionales. En la actualidad, el país opera cazas Gripen E/F, helicópteros tácticos KC-390 y se encuentra en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de su tipo en América Latina.

Brasil destina aproximadamente el 7,4% de su presupuesto de defensa a investigación y desarrollo, lo que no solo refuerza su autonomía tecnológica, sino que también reduce la dependencia de importaciones. Esta estrategia de autosuficiencia solidifica su posición como una potencia militar en ascenso en el contexto global.

Esta nación ha conseguido un progreso militar sin parangón en la región, abarcando desde submarinos hasta cazas supersónicos. (Fuente: Representación creada con IA - Imagen Ilustrativa)

Brasil avanza como potencia militar global y gana peso estratégico en el mundo

El ranking de Global Firepower 2024 sitúa a Brasil en la posición 12 a nivel internacional, sobrepasando a países como Irán, Israel y Ucrania. Este reconocimiento obedece no solo a la magnitud de su fuerza militar, sino también a su sobresaliente capacidad logística, su vasta extensión territorial y la valiosa experiencia adquirida en numerosas operaciones internacionales.

Brasil ha participado activamente en misiones de paz de la ONU y posee una considerable influencia en organismos regionales como la Conferencia de Ejércitos Americanos y UNASUR Defensa, lo cual refuerza su doble rol: ser una potencia militar y un actor esencial en la diplomacia de defensa.