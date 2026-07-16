El DANE confirmó la renuncia de Piedad Urdinola, quien permanecerá en el cargo hasta el 21 de julio de 2026. La entidad anunció que Claudia Díaz asumirá como directora encargada mientras el Gobierno designa a la nueva cabeza del organismo.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) confirmó un cambio en su dirección luego de que Piedad Urdinola presentara su renuncia al cargo de directora general. La economista permanecerá en funciones hasta el próximo 21 de julio de 2026, fecha en la que finalizará oficialmente su gestión.

La entidad informó que el proceso de transición ya fue organizado en coordinación con el Gobierno Nacional y que el empalme se desarrolló conforme a las directrices establecidas para garantizar un relevo ordenado. Asimismo, aseguró que las actividades estadísticas continuarán desarrollándose con normalidad durante este periodo.

Como parte de este cambio, el DANE también anunció quién asumirá temporalmente la dirección de la entidad mientras el Gobierno define el nombramiento de la persona que ocupará el cargo de manera definitiva.

¿Quién reemplazará a Piedad Urdinola en la dirección del DANE?

Tras la renuncia de Piedad Urdinola, el DANE confirmó que Claudia Díaz asumirá como directora encargada de la entidad. Su designación busca garantizar la continuidad de las labores institucionales y evitar interrupciones en la elaboración y publicación de las estadísticas oficiales del país.

El organismo explicó que el proceso de empalme ya quedó concluido y que la transición fue planeada para mantener el funcionamiento habitual de la entidad. De esta manera, el DANE continuará desarrollando sus funciones mientras el Gobierno Nacional designa a la nueva directora o director en propiedad.

¿Por qué renunció Piedad Urdinola al DANE?

Según informó el propio DANE, la salida de Piedad Urdinola ocurre una vez culminado el proceso de empalme con el Gobierno entrante. La entidad indicó que esta etapa se llevó a cabo respetando las normas constitucionales y legales, además de realizarse con mecanismos de transparencia para la ciudadanía.

Después de finalizar su gestión el 21 de julio, Urdinola retomará su carrera académica en la Universidad Nacional de Colombia, institución en la que ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional como docente e investigadora en economía y demografía.

Los principales logros de Piedad Urdinola durante su gestión en el DANE

Durante los cuatro años que estuvo al frente del DANE, la entidad impulsó varios proyectos considerados estratégicos para fortalecer el sistema estadístico colombiano. Entre ellos se encuentra la realización del primer Censo Económico Nacional Urbano en más de tres décadas, así como el fortalecimiento de las estadísticas económicas, ambientales y sociales.

El DANE confirmó la renuncia de Piedad Urdinola, quien permanecerá en el cargo hasta el 21 de julio de 2026. La entidad anunció que Claudia Díaz asumirá como directora encargada mientras el Gobierno designa a la nueva cabeza del organismo. Shutterstock

También se destacaron avances en la producción de información sobre poblaciones históricamente poco representadas en las mediciones oficiales y el desarrollo de nuevos indicadores relacionados con problemáticas sociales. A esto se suma la organización del V Foro Mundial de Datos y el fortalecimiento de las Cuentas Nacionales de Inclusión y de las Cuentas Económicas Ambientales.

La autonomía del DANE y el legado que deja la directora saliente

Uno de los hitos más relevantes durante la administración de Piedad Urdinola fue la entrada en vigor de la Ley 2335 de 2023, normativa que fortaleció la autonomía técnica del DANE y elevó a rango legal la reserva estadística, reforzando la independencia de la entidad en la producción de información oficial.

Al hacer un balance de su gestión, la directora saliente señaló que uno de los mayores avances fue ampliar la capacidad del país para medir desigualdades y fenómenos sociales que anteriormente no contaban con información oficial suficiente. En ese sentido, sostuvo que contar con estadísticas más completas permite comprender mejor la realidad nacional y facilita la toma de decisiones públicas y privadas basadas en evidencia.