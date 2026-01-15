Angie Lizeth Rodríguez Fajardo es una administradora pública y política colombiana que ganó visibilidad por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su rol al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), un alto cargo de confianza dentro del Ejecutivo. Rodríguez ocupó ese puesto desde principios de 2025 hasta enero de 2026, cuando presentó su renuncia irrevocable y asumió otro cargo dentro del Gobierno.

Su salida se produjo en medio de múltiples tensiones internas, denuncias cruzadas con otros funcionarios y diferencias con decisiones administrativas. A pesar de ello, Rodríguez seguirá vinculada al Gobierno como gerente del Fondo de Adaptación, una entidad con papel clave en la preparación ante fenómenos climáticos y con un presupuesto considerable.

Perfil de Angie Rodríguez y su trayectoria en el Gobierno

Angie Rodríguez es administradora pública de profesión, con especialización en gestión pública y maestría enfocada en derechos humanos y gestión avanzada. Antes de llegar al Dapre, trabajó como asesora en varias entidades del Estado, incluyendo el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud, así como asesora de la Contraloría General de la República.

Su cercanía con figuras clave del Gobierno, como los ministros Armando Benedetti y Guillermo Alfonso Jaramillo, la consolidó como una figura de peso político. En mayo de 2025 fue nombrada por el presidente Petro como directora del Dapre, convirtiéndose en una de sus colaboradoras más estrechas y en pieza fundamental en la coordinación administrativa del Ejecutivo.

Angie Lizeth Rodríguez Fajardo es una administradora pública y política colombiana que ganó visibilidad por su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su rol al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), un alto cargo de confianza dentro del Ejecutivo. ChatGPT

¿Por qué salió del Dapre Angie Rodríguez?

La salida de Rodríguez del Dapre estuvo marcada por una serie de tensiones con otros funcionarios y diferencias con la línea del presidente Petro. En diciembre de 2025, se conocieron enfrentamientos con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien la denunció por presunto acoso laboral tras una disputa pública sobre la ejecución presupuestal y la gestión de recursos en proyectos clave.

Además, Rodríguez habría tenido diferencias con Petro y altos asesores sobre nombramientos dentro del Gobierno, lo que generó un ambiente de conflicto interno. Según diversas fuentes, el presidente le solicitó la renuncia al cargo de directora del Dapre, una decisión que se hizo efectiva en enero de 2026, aunque Rodríguez aseguró en su carta que enfrentó “ataques sistemáticos” durante su gestión.

¿Qué papel jugó su gestión y por qué fue notoria?

Rodríguez se hizo conocida principalmente por su rol como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, entidad encargada de coordinar asuntos administrativos, presupuestales y estratégicos del Gobierno. Su nombramiento desde 2025 la situó en la órbita más cercana de la presidencia de Petro, otorgándole protagonismo político y visibilidad pública.

Durante su gestión, su manejo de contratos, ejecución presupuestal y relación con otros funcionarios fue objeto de debate y controversia, lo que amplificó su presencia en los medios y entre analistas políticos. Esto contribuyó a que su salida del cargo fuera noticia y objeto de discusión en el contexto de la rotación de altos cargos en el Gobierno.

¿Qué cargo ocupa ahora y qué sigue en su carrera?

Tras su salida del Dapre, Rodríguez asumirá la gerencia del Fondo de Adaptación, entidad encargada de gestionar recursos y proyectos para hacer frente a fenómenos ambientales adversos. Este nombramiento fue comunicado al mismo tiempo que su renuncia al Departamento Administrativo de la Presidencia, con el propósito de evitar un vacío institucional.

El rol en el Fondo de Adaptación mantendrá a Rodríguez dentro del aparato estatal, aunque con nuevas responsabilidades que implican la administración de presupuestos y el manejo de proyectos de alto impacto, especialmente en regiones afectadas por eventos climáticos extremos o necesidades de reconstrucción.