El ciudadano estadounidense fue capturado tras una denuncia por un presunto abuso contra un niño de siete años.

Un ciudadano estadounidense fue capturado en Bogotá luego de que vecinos de un edificio residencial del norte de la ciudad denunciaran un presunto caso de abuso sexual contra un niño de siete años. El hecho ocurrió durante el domingo y generó una fuerte reacción en redes sociales tras la difusión de videos grabados por testigos.

Las imágenes que circularon muestran al extranjero junto al menor en un balcón de un apartamento, mientras varias personas que presenciaron la escena reclamaban al hombre y pedían que soltara al niño. Ante la situación, las autoridades acudieron al lugar y realizaron la captura preventiva del ciudadano.

El caso continúa bajo investigación para establecer qué ocurrió realmente, mientras las entidades encargadas de la protección de menores activaron los protocolos correspondientes. Además, se conoció que el hombre estaba en Colombia junto a su esposa dentro de un proceso de adopción de tres hermanos.

Qué se sabe del extranjero capturado por un presunto caso de abuso en Bogotá

El ciudadano estadounidense fue identificado como Grant Gail y se encontraba en Bogotá junto a su esposa y tres menores de edad. Según la información entregada por las autoridades, los niños eran hermanos de 15, 7 y 4 años, quienes estaban bajo un proceso relacionado con adopción internacional.

La captura ocurrió después de que las autoridades recibieran la alerta por parte de habitantes del sector de Usaquén, una zona del norte de Bogotá. Tras la denuncia pública y la circulación de los videos, varias personas se reunieron frente al edificio donde ocurrieron los hechos para exigir una respuesta de las autoridades.

Comunicado a la opinión pública🗣️ pic.twitter.com/vAPuhKQpa4 — Subred Norte ESE (@SubRedNorte) June 15, 2026

Video viral del balcón en Bogotá generó la denuncia contra el extranjero

La situación comenzó cuando videos grabados por vecinos se difundieron en redes sociales. En las imágenes se observa al hombre sosteniendo al menor cerca de la baranda de un balcón, mientras algunas personas expresan preocupación y aseguran que se estaría presentando un abuso.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias exactas de la escena y verificar si existió algún tipo de conducta delictiva. El material audiovisual fue clave para activar la intervención de las instituciones encargadas del caso, aunque las autoridades señalaron que todavía se debía esclarecer lo sucedido.

Autoridades investigan el caso ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá luego de que un video grabado por vecinos se viralizara en redes sociales. vía X

Fiscalía y autoridades realizaron valoración de los menores involucrados

Tras la intervención de las autoridades, los tres menores fueron trasladados para recibir atención especializada mediante los protocolos establecidos para posibles casos de violencia sexual infantil. La atención incluyó evaluaciones médicas, psicológicas, psiquiátricas y sociales por parte de profesionales especializados.

Los resultados de estas valoraciones tienen carácter reservado y fueron enviados a las entidades correspondientes, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Estas instituciones serán las encargadas de avanzar en el proceso de investigación y protección de los niños.

Gustavo Petro se pronunció sobre el caso del ciudadano estadounidense en Bogotá

El presidente Gustavo Petro se refirió al caso a través de sus redes sociales y aseguró que, según la información que recibió, el ciudadano estadounidense no habría cometido abuso sexual contra los menores. El mandatario explicó que la situación podría estar relacionada con una reacción del niño por un problema al momento de consumir alimentos.

Debo notificar a la sociedad colombiana porque mi compromiso es con la verdad, que el ciudadano norteamericano de origen en Texas, capturado en un apartamento del norte de Bogotá, al parecer no violó ninguno de sus hijos adoptados en Colombia



Lo saco al balcón por un atoramiento… — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 16, 2026

Petro señaló que las imágenes difundidas pudieron generar una interpretación equivocada de los hechos y pidió que se respete el debido proceso mientras avanzan las investigaciones. También indicó que, si se confirman los nuevos indicios, deberán garantizarse los derechos del ciudadano involucrado.

ICBF asumió la protección de los tres hermanos mientras avanza la investigación

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que los tres menores quedaron bajo su custodia mientras se desarrolla el proceso de restablecimiento de derechos. La entidad deberá acompañar a los niños y garantizar su protección durante las diferentes etapas del caso.

La situación también abrió un debate sobre los procesos de adopción internacional y los controles que se realizan antes de que menores colombianos sean entregados a familias extranjeras. Las autoridades mantienen la investigación abierta para establecer responsabilidades y aclarar completamente lo ocurrido.