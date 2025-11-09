El Gobierno de Colombia definió el calendario oficial de días festivos nacionales para la recta final de 2025. Estas jornadas no solo conmemoran hitos históricos, sociales y culturales, sino que también representan una oportunidad ideal para descansar, viajar y dinamizar el turismo interno.

Con la llegada del último trimestre del año, muchos colombianos comienzan a preguntarse cuándo será el próximo fin de semana largo y qué feriados quedan antes de cerrar el 2025. El anuncio del puente festivo del lunes 17 de noviembre por el Día de la Independencia de Cartagena ya empezó a mover reservas de hoteles, tiquetes aéreos y planes familiares.

Atención: cuándo será el próximo feriado en Colombia

De acuerdo con el calendario oficial de festivos, el lunes 17 de noviembre de 2025 será feriado en todo el país por la Independencia de Cartagena. Aunque la fecha histórica es el 11 de noviembre, la conmemoración se traslada al lunes siguiente en aplicación de la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), que mueve varios festivos al lunes para crear fines de semana largos.

Este ajuste permitirá un puente de tres días, del sábado 15 al lunes 17, en el que se espera un fuerte flujo de viajeros hacia la región Caribe y otros destinos turísticos del país. Para muchas familias, será la última oportunidad del año para hacer una escapada antes de las fiestas de diciembre.

En noviembre también habrá celebración: en qué fecha se conmemora la Independencia de Cartagena

El 11 de noviembre se recuerda la firma del acta de independencia absoluta de Cartagena en 1811, cuando la ciudad rompió definitivamente con la Corona española y se convirtió en uno de los símbolos centrales del proceso libertador. Aunque el descanso laboral se disfrutará el lunes 17, las actividades culturales y cívicas se extenderán durante varios días.

En esos días, Cartagena de Indias tendrá desfiles folclóricos, presentaciones musicales, concursos de belleza popular y actos solemnes organizados por la Alcaldía y la Gobernación de Bolívar. Hoteles, restaurantes y operadores turísticos preparan paquetes especiales para el puente, mientras que las autoridades locales refuerzan los planes de movilidad y seguridad.

Durante el puente, entidades públicas, bancos y la mayoría de empresas privadas suspenderán su atención presencial, mientras que los cajeros automáticos y los canales de banca digital seguirán disponibles para realizar transacciones. En aeropuertos y terminales terrestres se prevé un incremento del número de pasajeros, por lo que se recomienda comprar tiquetes con anticipación y llegar con más tiempo de lo habitual.

Cuáles son los feriados que restan en el año

Según el calendario de festivos vigente, estos son los últimos días de descanso nacional antes de finalizar el 2025: