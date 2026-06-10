Definitivo | El Gobierno de Petro no dejará ingresar ni salir del país a las personas que hayan postergado este trámite. (Representación creada con IA)

Es un hecho | El Gobierno de Petro obligará a las empresas a pagar el doble a sus trabajadores en estos casos

Viajar al exterior parece un trámite sencillo hasta que aparece un detalle que muchos pasan por alto. Un documento vencido o con problemas de vigencia puede convertirse en un obstáculo inesperado incluso antes de llegar al control migratorio.

Cada año, numerosos viajeros descubren en el aeropuerto que no cumplen con alguno de los requisitos exigidos para abordar vuelos internacionales. En muchos casos, la situación está relacionada con el estado del pasaporte colombiano o con las condiciones impuestas por el país de destino.

Aunque en ocasiones circulan versiones confusas sobre supuestas prohibiciones para viajar, las normas migratorias que regulan el uso del pasaporte y los controles de ingreso y salida del país ya existen desde hace tiempo. Por eso, conocerlas con anticipación puede evitar contratiempos de último momento.

Pasaporte colombiano: cuándo puede impedir la salida del país

Uno de los motivos más frecuentes por los que una persona no puede completar un viaje internacional es tener el pasaporte vencido. Tanto las aerolíneas como las autoridades migratorias verifican la vigencia del documento antes del embarque.

Además, algunos países exigen que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses al momento del ingreso. Si el documento no cumple con ese requisito, la aerolínea puede negar el abordaje incluso antes de que el pasajero llegue al control de Migración Colombia.

Aunque en ocasiones circulan versiones confusas sobre supuestas prohibiciones para viajar, las normas migratorias que regulan el uso del pasaporte. Representación creada con IA

También pueden surgir inconvenientes cuando el pasaporte presenta daños físicos importantes, información ilegible, páginas deterioradas o problemas en los elementos de seguridad incorporados al documento.

Otro aspecto importante es que los pasaportes reportados como robados o extraviados quedan inhabilitados en los sistemas oficiales y no pueden utilizarse para viajar, aunque posteriormente sean recuperados por su titular.

Pasaporte y controles migratorios: qué revisan antes de viajar

En los aeropuertos internacionales existe un sistema de verificación que involucra tanto a las aerolíneas como a las autoridades migratorias. Antes de viajar, se revisan distintos requisitos vinculados con el pasaporte, las visas y la documentación complementaria exigida por cada destino.

Entre las situaciones que pueden generar problemas para un viaje internacional se encuentran:

Pasaporte vencido o deteriorado.

Documento con vigencia insuficiente para ingresar al país de destino.

Pasaporte reportado como perdido o robado.

Falta de visa cuando la normativa la exige.

Ausencia de documentación adicional requerida por las autoridades migratorias.

Es importante señalar que la Constitución colombiana establece que ningún ciudadano puede ser impedido de ingresar a su propio país. Por ese motivo, un colombiano puede regresar a Colombia incluso si su pasaporte está vencido, aunque posteriormente deba regularizar su situación documental.

Para evitar inconvenientes, las autoridades recomiendan revisar con anticipación la vigencia del pasaporte colombiano, verificar los requisitos específicos del destino elegido y completar los trámites migratorios necesarios antes de programar cualquier viaje internacional.