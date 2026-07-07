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La Alcaldía de Bogotá confirmó una nueva etapa del programa Conexión Social, mediante la cual entregará 9.700 computadores gratuitos a familias que ya cuentan con acceso a internet sin costo gracias a esta iniciativa.

El objetivo del plan es reducir la brecha digital y facilitar que más hogares dispongan de las herramientas necesarias para acceder a la educación, el empleo y los servicios digitales desde sus viviendas.

¿Quiénes recibirán los computadores gratis?

La estrategia es desarrollada por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) en conjunto con ETB y está dirigida a familias de las localidades de:

Bosa.

Ciudad Bolívar.

Engativá.

Kennedy.

Rafael Uribe Uribe.

San Cristóbal.

Santa Fe.

Suba.

Tunjuelito.

La convocatoria prioriza a los hogares liderados por madres cabeza de hogar que tengan hijos matriculados en colegios distritales y que cumplan con las condiciones sociales y académicas establecidas por el programa.

¿Cómo son los computadores que entregará Bogotá?

Los equipos que distribuirá el Distrito cuentan con características pensadas para facilitar las actividades educativas y laborales. Entre sus principales especificaciones se encuentran:

Sistema operativo actualizado.

Cámara HD para videollamadas y clases virtuales.

Batería con autonomía de hasta ocho horas.

Herramientas adecuadas para estudio, trabajo y navegación por internet.

Ya es oficial | La Ciudad entregará computadoras y wifi gratis a casi 10.000 familias: los dispositivos tienen el último sistema operativo, cámara HD y batería de hasta 8 horas. (Fuente: Shutterstock) Shutterstock

La entrega de estos dispositivos complementa el acceso gratuito a internet que ya reciben miles de hogares beneficiarios.

¿Cómo inscribirse para recibir un computador gratis?

Las familias interesadas deberán verificar si cumplen los requisitos establecidos por el programa y realizar la inscripción a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, la iniciativa busca reforzar el impacto de Conexión Social, que ya brinda internet gratuito a más de 72.000 hogares de Bogotá y avanza hacia la meta de alcanzar 100.000 familias beneficiadas.

Además del acceso a la conectividad, la entrega de computadores pretende que los hogares puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrecen la educación virtual, el trabajo remoto y los servicios digitales sin necesidad de desplazarse.