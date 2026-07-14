Este martes, 14 de julio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.701,15 pesos colombianos. Esta cifra muestra una variación de respecto al valor de ayer.

El euro mostró una evolución bajista: en la última semana cayó -0.95% y en el último año acumuló un descenso de -18.90%.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 19.58%, es mayor que la volatilidad anual del 18.41%, lo que significa que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el euro arrancó con dos caídas, alternó subidas y bajadas, encadenó dos avances, no tuvo días planos y cerró al alza; balance casi neutro con leve sesgo alcista final.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este martes, 14 de julio de 2026,

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 370114.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 740229.98 pesos colombianos y 500 euros, 1850574.95 pesos colombianos.

¿Dónde comprar euros en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender euros en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las variantes más confiables y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a imponer comisiones secundarias por este servicio. Además, algunas entidades exigen que la persona tenga una cuenta bancaria.

_ Casas de cambio: esta alternativa puede brindar tipos de cambio más competitivos, pero es necesario evaluar todas las alternativas disponibles antes de comprar o vender.

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para quienes necesiten comprar o vender euros en Colombia

Usa bancos, IMC o casas de cambio autorizadas; verifica su registro (Superfinanciera/DIAN), compara TRM, tasas y comisiones y pide comprobante.

Evita cambistas informales; prefiere transferencias o pagos electrónicos, revisa la autenticidad de los billetes y evita llevar mucho efectivo.