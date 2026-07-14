Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 14 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 632,36 pesos colombianos.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real fue del 12.47%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 15.32%.

En las últimas tres sesiones, la cotización del Real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos 10 días, la cotización del Real comenzó estable, repuntó, luego predominó la debilidad con descensos intermitentes y una breve pausa y cerró con tres caídas consecutivas.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: