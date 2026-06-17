Millones de ciudadanos podrán disfrutar de un nuevo descanso obligatorio en junio (Fuente: edición propia).

Elecciones 2026 en Colombia: cuándo será la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Colombia ya tiene marcado en el calendario uno de los festivos más esperados de junio. El Gobierno confirmó que el lunes 29 de junio de 2026 será día feriado en todo el país por la conmemoración del Día de San Pedro y San Pablo, una celebración religiosa que, gracias a la Ley Emiliani, se trasladará al inicio de la semana para generar un nuevo puente festivo.

La medida impactará a trabajadores, estudiantes -quienes ya estarán atravesando las vacaciones de mitad de año-, entidades públicas y sectores económicos vinculados al turismo y el comercio.

¿Por qué será feriado el lunes 29 de junio de 2026 en Colombia?

El festivo del lunes 29 de junio corresponde a la celebración del Día de San Pedro y San Pablo, una fecha que forma parte de los tradicionales festivos religiosos del calendario nacional. Aunque la celebración litúrgica de estos dos apóstoles se realiza cada año el 29 de junio, la Ley Emiliani permite trasladar el descanso al lunes para fomentar los fines de semana largos.

San Pedro y San Pablo son considerados dos de las figuras más importantes del cristianismo. Según la tradición católica, ambos desempeñaron un papel fundamental en la expansión de la fe durante los primeros años de la Iglesia. En Colombia, este feriado es aprovechado por miles de personas para viajar, descansar o participar en actividades religiosas y culturales que se organizan en distintas regiones del país.

El Gobierno confirmó feriado el lunes 29 en todo el país y habrá un nuevo fin de semana largo.

¿Habrá fin de semana largo por el festivo de San Pedro y San Pablo?

Sí. La decisión permitirá que los colombianos tengan un puente festivo de tres días consecutivos.

El descanso abarcará el sábado 27, domingo 28 y lunes 29 de junio, lo que representa una oportunidad para viajes, reuniones familiares, actividades recreativas o simplemente para desconectarse de la rutina laboral y académica.

Tradicionalmente, estos fines de semana largos generan un aumento en la movilidad por carretera, la ocupación hotelera y la actividad turística en diferentes regiones del país.

¿Quiénes tendrán descanso durante el feriado del lunes 29 de junio?

Al tratarse de un festivo nacional reconocido por la legislación colombiana, el descanso aplica para la gran mayoría de trabajadores y estudiantes del país.

Las instituciones educativas, entidades públicas y numerosas empresas privadas suelen suspender actividades durante la jornada. Sin embargo, algunos sectores esenciales como salud, transporte, seguridad, hotelería, restaurantes y comercio pueden mantener operaciones normales.

En esos casos, las empresas deben cumplir con las condiciones de remuneración establecidas por la legislación laboral para quienes trabajen durante un día festivo.

¿Qué dice la Ley Emiliani sobre los festivos en Colombia?

La Ley Emiliani permite trasladar varias celebraciones religiosas y cívicas al lunes siguiente con el propósito de crear fines de semana largos.

La iniciativa busca impulsar el turismo nacional, beneficiar las economías regionales y ofrecer mayores oportunidades de descanso para los trabajadores.

Gracias a esta normativa, varios de los festivos que originalmente caen entre semana terminan convirtiéndose en puentes festivos que modifican el calendario laboral y académico del país.

¿Cuáles son los próximos festivos después del 29 de junio de 2026?

Tras el puente del 29 de junio, los colombianos todavía tendrán varias fechas de descanso durante el segundo semestre del año: