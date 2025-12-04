Licencia de conducción en Colombia: quiénes no pueden renovarla y por qué.

El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) reforzaron los controles para garantizar que los conductores que buscan renovar su licencia cumplan con las condiciones físicas y mentales necesarias para manejar. Esto significa que algunas personas podrían quedar inhabilitadas para obtener el documento, aun cuando esté vigente o no tengan sanciones previas.

Renovar la licencia de conducción se ha convertido en un trámite esencial para millones de ciudadanos en Colombia. Sin embargo, no es un proceso automático: se deben cumplir requisitos médicos y técnicos que confirman la capacidad del conductor para operar un vehículo de manera segura.

¿Quiénes no podrán renovar su licencia de conducción?

No podrán renovar su licencia quienes obtengan un resultado “No apto” en los exámenes de aptitud física, mental y de coordinación motriz realizados en los Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC). Estas evaluaciones son efectuadas por profesionales certificados en medicina general, optometría, fonoaudiología y psicología, y determinan si la persona cumple con las condiciones indispensables para conducir.

Conductores deben cumplir requisitos claves para renovar su licencia en Colombia. (Fuente: archivo) Fuente: narrativas-spin-es

Además, cualquier conductor con multas pendientes o sanciones activas registradas en el RUNT verá bloqueada la renovación hasta regularizar su situación. El sistema también impide continuar el trámite cuando no se ha actualizado la información personal, como dirección, categoría o datos biométricos.

Cómo realizar los exámenes para renovar la licencia de conducción

Para completar la renovación, el interesado debe acudir personalmente a un CRC autorizado por el Ministerio de Transporte. Allí se practican las pruebas médicas y psicotécnicas, cuyos resultados se cargan automáticamente al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Los exámenes tienen validez inmediata y constituyen un requisito obligatorio para que la autoridad de tránsito expida la nueva licencia. Este proceso no se puede delegar ni realizar de manera virtual.

Pasos clave para llevar a cabo los exámenes