El país más poderoso y temido de Latinoamérica: posee un ejército que desafía a las potencias mundiales y opera con tecnología militar de última generación

Un país latino que será potencia mundial construirá el tren más veloz de América: superará los 300 km/h y conectará dos ciudades muy importantes

En América Latina, una nación se destaca por el tamaño de sus Fuerzas Armadas, el presupuesto destinado a la defensa y su capacidad para desarrollar tecnología militar propia.

Se trata de Brasil, que consolidó su liderazgo regional con un amplio número de efectivos, equipamiento moderno y proyectos estratégicos como aeronaves de combate y el primer submarino nuclear de la región. Esta estructura le permite reforzar la protección de su territorio y ampliar su influencia en el escenario internacional.

¿Por qué Brasil tiene el ejército más poderoso de América Latina?

La fortaleza militar de Brasil responde a una combinación de personal, infraestructura y presupuesto. De acuerdo con The World Factbook de la CIA, el país dispone de más de 376.000 militares en servicio activo y una reserva que supera el millón de efectivos, cifras que lo convierten en la fuerza armada más grande de la región.

A ello se suma un importante gasto en defensa. Según datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Brasil destinó 22.900 millones de dólares a este sector durante 2023, una inversión superior a la realizada por cualquier otro país latinoamericano.

Estos recursos permiten mantener operativas sus fuerzas terrestres, navales y aéreas, además de reforzar la vigilancia de zonas estratégicas como la Amazonía, las fronteras y el litoral marítimo.

Brasil apuesta por desarrollar su propia tecnología militar

Uno de los principales diferenciales de Brasil es su industria nacional de defensa. El país produce parte de su equipamiento militar, entre ellos aviones, drones, vehículos blindados y sistemas de misiles, reduciendo la dependencia de proveedores extranjeros.

El liderazgo se explica por su millonaria inversión en defensa, la cantidad de efectivos y la fabricación de equipamiento propio. Archivo El Cronista

Información del Ministerio de Defensa brasileño señala que las Fuerzas Armadas ya incorporaron los cazas Gripen E/F, el avión de transporte KC-390 y avanzan en las pruebas del submarino nuclear Álvaro Alberto, el primero de este tipo construido en América Latina.

Además, cerca del 7,4% del presupuesto de defensa se destina a investigación, innovación y desarrollo tecnológico, una estrategia que busca fortalecer la autonomía de la industria militar brasileña.

¿Qué lugar ocupa Brasil entre las principales potencias militares del mundo?

El crecimiento de su capacidad de defensa también se refleja en las clasificaciones internacionales.

Según el índice Global Firepower 2025, Brasil ocupa el puesto 11 entre las mayores potencias militares del planeta , superando a países como Irán, Israel y Ucrania.

A este reconocimiento se suma su participación en misiones de paz de las Naciones Unidas y su presencia en organismos regionales vinculados a la cooperación en materia de defensa, lo que refuerza su papel como el principal referente militar de América Latina.