El Gobierno republicano avanza con su plan de deportación masiva.

La deportación masiva en EstadosUnidos ha comenzado a implementarse. El presidente DonaldTrump ha anunciado una serie de medidas dirigidas a los inmigrantes, lo que incluye la expulsión de aquellos que residen en el país de manera ilegal. En este contexto, surge la pregunta: ¿qué inmigrantes están salvados y no podrán ser deportados en lo que queda del 2025?

Migrantes en EE.UU.: estos inmigrantes tendrán inmunidad ante la deportación de Trump

Lo cierto es que un grupo específico de inmigrantes se encuentran protegidos: no podrán ser objeto de expulsión en el marco del proceso de deportación masiva que el Gobierno republicano inició el pasado 21 de enero.

En este contexto, aquellos inmigrantes en Estados Unidosque poseen inmunidad son los siguientes:

Refugiados con estatus aprobado

Beneficiarios de programas de protección temporal

Inmigrantes con casos pendientes de ajuste de estatus

Habitantes con ciudadanía estadounidense

Residentes permanentes legales

Estatus de Protección Temporal: el refugio seguro para migrantes que Trump no podrá eliminar

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) es un programa humanitario establecido por el propio Gobierno de Estados Unidos, que concede una protección temporal a ciudadanos de naciones que enfrentan situaciones de crisis extraordinarias, tales como guerras civiles u otros conflictos bélicos. Este programa busca ofrecer un alivio a aquellos que se encuentran en circunstancias adversas.

No obstante, los inmigrantes deben ser conscientes de que el TPS no confiere una residencia permanente ni garantiza un acceso directo a la obtención de la residencia definitiva y legal en Estados Unidos. Es fundamental que los beneficiarios comprendan las limitaciones de este estatus y se informen sobre sus opciones futuras.

Atención inmigrantes: requisitos clave para ser seleccionado en el TPS

Para ser considerados para el TPS, los inmigrantes deben satisfacer los siguientes criterios: