La infraestructura vial en zonas extremas suele dar lugar a obras llamativas, especialmente cuando el entorno natural permite diseños poco habituales. En este contexto, una carretera en Medio Oriente se volvió conocida por una característica única: un tramo completamente recto que se extiende por cientos de kilómetros. Se trata de la Highway 10 de Arabia Saudita, una autopista que posee un segmento de aproximadamente 240 kilómetros sin curvas, lo que le permitió obtener el récord Guinness como la carretera recta más larga del mundo. Su trazado atraviesa una de las regiones desérticas más extensas del planeta. La Highway 10 recorre cerca de 1.480 kilómetros en total, conectando distintas zonas del país hasta llegar a la frontera con Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, el tramo más conocido es el que une Haradh con Al Batha. Este sector se destaca por su trazado completamente lineal, algo posible gracias a las condiciones del terreno. Al no haber montañas, ríos ni grandes desniveles, la carretera puede mantenerse recta durante largas distancias. El entorno forma parte del Rub’ al Khali, también conocido como el “Cuarto Vacío”, considerado uno de los desiertos de arena más grandes del mundo. Originalmente, esta carretera fue pensada como una vía privada vinculada a la realeza saudí. Con el paso del tiempo, se transformó en una ruta clave para el transporte, especialmente para el traslado de mercancías a través del desierto. Actualmente, cuenta con carriles en ambos sentidos y soporta un flujo constante de vehículos, en su mayoría camiones. Esto influye en los límites de velocidad, que suelen adaptarse al tipo de transporte que circula. En términos generales, los automóviles pueden alcanzar velocidades mayores que los vehículos pesados, aunque la presencia constante de camiones hace que la conducción deba ser prudente y sostenida. A pesar de que el trazado recto puede parecer fácil, manejar durante tantos kilómetros sin cambios representa un desafío. La monotonía del paisaje y la falta de referencias visuales pueden generar fatiga y pérdida de concentración. Por este motivo, las autoridades implementaron medidas de seguridad como señalización clara, marcas reflectantes y zonas de descanso, con el objetivo de reducir riesgos en un entorno donde la atención constante es clave. Además, el paso ocasional de animales en áreas desérticas obliga a mantener precaución incluso en una ruta que, a simple vista, parece completamente predecible. La Highway 10 no solo destaca por su longitud recta, sino también por mostrar cómo el entorno natural puede influir directamente en el diseño de una obra vial de gran escala.