El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse este sábado sobre la lista OFAC, también conocida como lista Clinton, en la que fue incluido en octubre de 2024 junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti. El mandatario publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que reiteró sus críticas al mecanismo y lo calificó como un sistema que ya no cumple su propósito original. Según compartió Semana, la inclusión de Petro en este listado, administrado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para señalar a personas vinculadas al narcotráfico, el terrorismo o actividades ilícitas, ha generado una polémica sostenida en el país y múltiples reacciones del propio mandatario desde que su nombre apareció en él. En su mensaje, el presidente afirmó que la lista ya no funciona como herramienta contra el narcotráfico, señalando que quienes integran lo que él denomina la “junta del narcotráfico” residen en Dubái, donde pueden adquirir residencia por alrededor de USD 4.000 y vivir sin consecuencias. Para Petro, el instrumento dejó de ser eficaz contra su objetivo declarado y se convirtió en otra cosa. El mandatario fue categórico al describir para qué sirve hoy la OFAC: “Solo sirve para perseguir oposiciones políticas y domesticarlas en el mundo”, y la calificó como un sistema aberrante de control político. También aprovechó el mensaje para referirse a la necesidad de una gobernanza global democrática y criticar lo que llamó la incapacidad de la extrema derecha para comprender la diversidad como riqueza de la humanidad. Petro también apuntó contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con quien ha tenido diferencias sostenidas. Afirmó que el círculo cercano del mandatario estadounidense “quiere sangre” y lo hace equivocar permanentemente, y que esas equivocaciones se traducen en daños irreversibles para la humanidad. Reiteró que le pidió a Trump detener las guerras en curso de forma inmediata. El presidente colombiano declaró su neutralidad frente a los conflictos que calificó como guerras por hidrocarburos y reiteró su oposición al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, a quien volvió a calificar de genocida y exigió que sea juzgado por sus acciones en Gaza e Irán. También insinuó que el entorno de Trump lo engaña aprovechando sus propios prejuicios. En el mismo mensaje, Petro se refirió al asesinato del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, por cuya muerte aseguró haber sido señalado injustamente. Afirmó que las investigaciones apuntarían al cartel del Valle de Tenza, al que describió como controlador de las esmeraldas y de gran parte de la cocaína exportada desde Colombia, Ecuador y Venezuela. El mandatario agregó que ese mismo cartel operaría en Bogotá con francotiradores profesionales entrenados en la Escuela de las Américas y exmilitares a sueldo, y lamentó que el crimen no se investigue a fondo. Estas afirmaciones se suman a una serie de denuncias que Petro ha realizado en los últimos meses sobre estructuras criminales que, según él, operan con impunidad en el país.