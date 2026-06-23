Se despide la Ley de Alquileres: se elimina el desalojo y los inquilinos se podrán quedar dos años más en las viviendas

Alquilar una vivienda no siempre significa tener que mudarse cuando finaliza el primer contrato. En Colombia, la legislación vigente contempla herramientas que pueden otorgar mayor estabilidad a los arrendatarios y evitar que deban abandonar el inmueble de forma inmediata una vez cumplido el plazo acordado.

La Ley 820 de 2003, que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, establece una serie de garantías para propietarios e inquilinos. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que el contrato continúe vigente de manera automática cuando ninguna de las partes comunica formalmente su intención de terminarlo.

Esta disposición permite que muchas personas permanezcan en la misma vivienda durante varios años consecutivos, aun cuando el acuerdo inicial haya sido firmado por un período de apenas doce meses.

La razón por la que un inquilino puede seguir viviendo en la misma propiedad durante años

Uno de los aspectos menos conocidos de la normativa es que los contratos de arrendamiento no necesariamente terminan cuando vence el plazo inicial.

Si el propietario y el arrendatario continúan cumpliendo las condiciones pactadas y ninguna de las partes solicita la terminación dentro de los plazos legales establecidos, el contrato puede renovarse automáticamente.

En la práctica, esto significa que un inquilino puede permanecer dos, tres o incluso más años en la misma vivienda sin necesidad de firmar un nuevo contrato cada año.

La medida busca brindar mayor estabilidad habitacional y evitar cambios constantes de residencia que impliquen nuevos gastos, trámites y requisitos para acceder a otra propiedad.

¿Se puede evitar un desalojo por falta de pago?

La legislación colombiana también contempla escenarios en los que un proceso de restitución del inmueble podría detenerse antes de llegar a una decisión judicial definitiva.

La normativa vigente contempla renovaciones automáticas y establece límites para la terminación de los contratos de arrendamiento.

Cuando existe mora en el pago del arriendo, el propietario tiene la facultad de iniciar acciones legales para recuperar la vivienda. Sin embargo, la Ley 820 establece que si el arrendatario cancela la totalidad de la deuda antes de que se emita la sentencia, el proceso podría concluir sin que se ordene la restitución del inmueble.

Por esta razón, especialistas recomiendan a los arrendatarios mantener al día los pagos y cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato, ya que esto reduce el riesgo de conflictos legales y garantiza una mayor permanencia en la vivienda.

Qué dice la Ley 820 sobre los contratos de arrendamiento

La normativa fue creada para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos de vivienda urbana, estableciendo derechos y obligaciones para ambas partes.

Su objetivo principal es brindar seguridad jurídica, fijar reglas claras para la terminación de contratos y ofrecer mecanismos que permitan resolver desacuerdos sin afectar de manera desproporcionada a ninguna de las partes.

Por ello, aunque la ley no elimina los desalojos, sí establece procedimientos específicos y plazos que impiden que una persona pierda la vivienda de forma inmediata o arbitraria.