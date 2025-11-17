Escándalo Juliana Guerrero: la Fundación San José se desliga de la entrega de títulos irregulares mientras investigan.

La Fundación San José emitió un comunicado público tras la apertura de una investigación por parte del Ministerio de Educación ante la detección de presuntas irregularidades en la entrega de títulos universitarios, entre ellos los de Juliana Guerrero y Laura Martínez Morales. La entidad asegura ser víctima de estos hechos y afirma que colaborará con las averiguaciones.

En palabras de la Fundación, “La Institución ha venido trabajando de manera articulada y respetuosa con el Ministerio de Educación, suministrando toda la información requerida”. La organización subraya que ha adoptado medidas de verificación y que no tolera prácticas que vulneren la integridad académica.

Qué dice la Fundación y qué está investigando el Ministerio

La Fundación hace un llamado a la calma y rechaza que el caso se utilice con fines políticos o electorales. “La Fundación rechaza de manera enfática que la situación esté siendo utilizada con fines políticos o electorales para afectar la imagen de la Institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias”, indica el comunicado.

El comunicado oficial de la Fundación San José a la comunidad educativa.

Por su parte, el Ministerio de Educación confirmó la apertura de indagación administrativa para esclarecer cómo se produjeron las presuntas irregularidades y si existieron fallas en los procesos de expedición de títulos. Las actuaciones buscan determinar responsabilidades y, de ser el caso, aplicar sanciones conforme al marco normativo vigente.

Impacto en estudiantes y próximos pasos

La Fundación aseguró a la comunidad universitaria que “la institución continúa operando con total normalidad, y que ningún estudiante, ni egresado, perderá sus derechos educativos”. Sin embargo, el anuncio generó inquietud entre estudiantes y egresados por la posibilidad de revisiones masivas de títulos expedidos.

Las investigaciones incluirán revisión de expedientes, cotejo de documentos y audiencias con funcionarios y profesores implicados. El Ministerio adelantó que informará los avances públicamente y que la prioridad es garantizar la validez de los títulos y la protección de los derechos de los estudiantes mientras se verifica la existencia de responsabilidades.