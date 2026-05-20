Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas escogen proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las fluctuaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este miércoles, 20 de mayo de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 748,43 pesos colombianos.

En la última semana, el Real cayó un 10.37%, pero en el último año acumula un alza de 299.45%, lo que sugiere una corrección reciente dentro de una tendencia de fuerte apreciación.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real ha sido del 15.97%, superando la volatilidad anual del 15.08%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

En las dos últimas sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

En los últimos diez días, el Real inició con dos avances, luego alternó movimientos, tuvo dos jornadas de estabilidad a mitad de periodo y cerró con dos retrocesos consecutivos; el balance es mixto, sin una tendencia clara.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que deseen adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales en Colombia?

Este miércoles, 20 de mayo de 2026,

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 74.842,79 pesos colombianos; 200 reales cuestan 149.685,57 pesos colombianos y 500 reales, 374.213,93 pesos colombianos.