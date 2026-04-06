El megaproyecto Xala, ubicado en Costalegre (Jalisco, México), se erige como una de las iniciativas turísticas más destacadas del Pacífico mexicano. Este desarrollo abarca una vasta área natural donde se construye Six Senses Xala, el primer resort de la marca en el país, con una apertura prevista para 2026. La propuesta se distingue por la fusión de alojamiento de lujo y un enfoque que prioriza la conservación del entorno, garantizando una intervención moderada en el paisaje. Xala integra áreas hoteleras, espacios residenciales y zonas abiertas que conviven con el ambiente costero. Su envergadura lo posiciona como uno de los proyectos turísticos más relevantes de la región, ofreciendo una propuesta que combina comodidad, diseño y cercanía con la naturaleza. Xala se presenta como un destino orientado al bienestar, la naturaleza y las experiencias locales, con el objetivo de posicionarse como una referencia de turismo responsable en Costalegre. El desarrollo incorpora senderos y espacios abiertos diseñados para integrarse al paisaje. La propuesta apuesta por un diseño de baja densidad, con construcciones que no alteren de forma agresiva la fisonomía del terreno. Según información oficial del proyecto, Xala busca consolidar un modelo de turismo que respete el ambiente y a las comunidades de la zona. El entorno cuenta con playas, esteros y vegetación costera que forman parte del atractivo natural del lugar. El proyecto es conducido por un equipo con amplia experiencia en desarrollos hoteleros y residenciales de alta gama. Su propósito se enfoca en crear un destino de lujo que combine comodidad, una arquitectura en armonía con el entorno y prácticas sostenibles. De igual manera, Xala promueve iniciativas orientadas a apoyar a las comunidades circundantes mediante programas educativos y culturales. Xala se encuentra a una distancia conveniente del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, que representa uno de los principales accesos al Pacífico mexicano. Asimismo, se prevé la creación de una conexión con la nueva terminal aérea de Chalacatepec‑Tomatlán. Para quienes buscan un destino que combine naturaleza, confort y serenidad, Costalegre se consolida como uno de los lugares más atractivos para el turismo en México.