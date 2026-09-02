En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Durante este martes 25 de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que desarrollará cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, como parte de sus labores de saneamiento en la red de suministro.

Para no experimentar imprevistos, conoce cuáles son las áreas afectadas, calles en las que se realizarán los cortes, el horario de la interrupción y los motivos de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Ciudad Bolívar

Los cortes de suministro se realizarán en Meissen, México, Central de Mezclas, Lucero Alto, Gibraltar Sur, Lucero del Sur, La Alameda, Bellavista Lucero Alto, Quintas del Sur, Sotavento, Casa de Teja, Quiba de la Calle 59 A Sur a la Calle 71B Sur, entre la Carrera 18A hasta la Carrera 16D desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

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Soacha

Cortes programados paraColmena, Colmena II, Divino Niño, El Cipres, El Rincon de San Alejo I, El Rincon de San Alejo II, Los Alpes, Los Pinos, Múltiples Colmena, Paraiso Soacha, Rincón de San Alejo, San German de la Calle 6 Sur a la Calle 13, entre la Carrera 5A Este a la Carrera 4 de desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Soacha

Cortes en Las Huertas De la Calle 4 Sur a la Calle 1, entre la Carrera 17 a la Transversal 7 desde las 10:00 a.m. por cierre a terceros.

Chapinero

Interrupciones del suministro enEl Paraíso, Ingemar, Ingemar Oriental, María Cristina, Siberia, Pardo Rubio De la Calle 42 a la Calle 61B, entre la Carrera 3 a la Carrera 9 Este desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo tanque de distribución.

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