Este viernes, 24 de julio de 2026 , la cotización deleuro en los principales bancos de Colombia durante la apertura de mercados es de 3.647,34 pesos colombianos. Esta cifra representa una variación de respecto al valor de ayer.

En la última semana, la cotización del euro cayó -2.11% y en el último año acumula una disminución de -20.12%, lo que confirma una tendencia bajista.

El precio del día.

La volatilidad del euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 46.63%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 19.30%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en dicho período.

En la última sesión el Euro subió frente al peso colombiano.

En los últimos diez días, el euro arrancó con dos caídas, alternó subidas y bajadas, encadenó dos avances, no tuvo días planos y cerró al alza; balance casi neutro con leve sesgo alcista final.

Hoy la cotización del Euro muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la moneda europea.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euros en Colombia?

Este viernes, 24 de julio de 2026,

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 364734.01 pesos colombianos; 200 euros cuestan 729468.02 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1823670.05 pesos colombianos.

¿Dónde vender o comprar euros en Colombia?

Los ciudadanos que deseen adquirir o liquidar euros en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender euros en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: