Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este viernes, 24 de julio de 2026 , la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 628,7 pesos colombianos.

En la última semana, la cotización del Real cayó 1.36% y en el último año descendió 10.99%, señalando una tendencia de debilitamiento.

El precio del día.

La volatilidad del real durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

En las últimas cuatro sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.

Además,

Tras un inicio mixto y una pausa intermedia, el Real cerró con cuatro descensos consecutivos, dejando un balance claramente bajista en el período.

¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?

Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia

Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos: