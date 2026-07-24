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Por la depreciación del peso colombiano, muchas personas optan proteger sus capital con reales para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las modificaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.
Este viernes, 24 de julio de 2026, la cotización del real en los principales bancos de Colombia es de 628,7 pesos colombianos.
En la última semana, la cotización del Real cayó 1.36% y en el último año descendió 10.99%, señalando una tendencia de debilitamiento.
La volatilidad del real durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 9.31%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 15.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.
En las últimas cuatro sesiones, el real bajó frente al peso colombiano.
Además,
Tras un inicio mixto y una pausa intermedia, el Real cerró con cuatro descensos consecutivos, dejando un balance claramente bajista en el período.
¿Dónde vender o comprar reales en Colombia?
Las personas que quieran adquirir o liquidar reales en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:
_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio.
_ Casas de cambio
_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.
Recomendaciones para comprar y vender reales en Colombia
Para conseguir el mejor tipo de cambio y no perder dinero ten en cuenta los siguientes puntos:
- Analizar las tasas de cambio y tarifas antes de cambiar tu dinero.
- Evitar cambiar grandes cantidades de efectivo en lugares turísticos o aeropuertos.
- Evaluar cambiar solo una pequeña cantidad de dinero para gastos iniciales y luego retirar efectivo de un cajero automático con tarjeta de débito o crédito.
- Indagar y comparar las diferentes opciones antes de cambiar tu dinero para obtener la mejor tasa de cambio.