Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 16 de julio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 76, fueron 6798.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 16 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6798, serie 76

Mega Gordo de $ 500 millones: 5956, serie 422

Súper Gordo de $ 250 millones: 8816, serie 95.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 8745, serie 153

N° 5973, serie 297

N° 9714, serie 340

N° 9449, serie 33

N° 6080, serie 429

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

6290, serie 28

9343, serie 109

5767, serie 316

5127, serie 390

3764, serie 369

9818, serie 270

8704, serie 44

5421, serie 225

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

8671, serie 330

5824, serie 63

8950, serie 311

2897, serie 112

9239, serie 344

879, serie 415

6714, serie 464

7952, serie 150

2060, serie 275

1693, serie 315.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar detalló que los sorteos de la Lotería de Bogotá se realizan todos los jueves desde las 22.25 horas, aunque podrían atrasarse por distintas circunstancias. Además, el Decreto 3034 de 2013 establece que, de caer en día festivo, se celebrará otro día de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es legítimo deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su portal web:

Comprobar que el número y fecha del sorteo no tengan signos de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los jugadores

Fija límites estrictos de tiempo y dinero y evita apostar para aliviar el estrés o “recuperarte”. Sustituye el impulso por actividades saludables y habla con alguien de confianza.

Si notas pérdida de control, pide ayuda de inmediato. Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org | 3115254239, 3205446642, 3017633314.