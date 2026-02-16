El calendario escolar 2026 en Colombia experimentará modificaciones significativas que ya suscitan debate entre padres, estudiantes y educadores. El Ministerio de Educación Nacional ha confirmado un ajuste en los tiempos de receso académico, que incluye una reducción en las vacaciones de mitad de año, lo cual influirá en el desarrollo del año lectivo en los colegios oficiales del país. A pesar de que el país no dispone de un calendario unificado y cada entidad territorial certificada establece fechas específicas, el Gobierno ha definido lineamientos generales que deberán ser adoptados por las secretarías de Educación. En total, el año escolar se extenderá desde finales de enero hasta finales de noviembre y se mantendrán cinco periodos de descanso. De acuerdo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, las clases para los estudiantes de colegios públicos comenzarán el 26 de enero de 2026 y se extenderán hasta el 29 de noviembre del mismo año. Este periodo contempla las 40 semanas de trabajo académico obligatorio con estudiantes, tal como lo establece la normativa vigente. Además del tiempo en aula, los docentes y directivos deberán cumplir semanas adicionales destinadas a planeación institucional, evaluación y organización pedagógica, que se distribuyen a lo largo del año. El ajuste más significativo del calendario escolar 2026 se manifiesta en el receso de mitad de año. A diferencia de años previos, este descanso será más breve y obligará a los estudiantes a reincorporarse a las clases varios días antes. De acuerdo con el Gobierno, la medida tiene como objetivo fortalecer la continuidad del proceso educativo, disminuir interrupciones prolongadas y optimizar el uso del tiempo académico. Esta decisión también responde a la necesidad de equilibrar los períodos de clases con los recesos, sin comprometer el cumplimiento del plan de estudios. El descanso de mitad de año para los estudiantes de colegios públicos se llevará a cabo del 22 de junio al 6 de julio de 2026. Esta modificación representa una disminución en comparación con el calendario anterior, en el cual el receso se prolongaba por un mayor número de días en el mes de julio. El regreso anticipado a las aulas conllevará ajustes en los planes familiares, particularmente para aquellos que suelen organizar viajes o actividades recreativas durante dicho periodo. Aunque las vacaciones de mitad de año serán más breves, el calendario escolar mantendrá cinco momentos de receso distribuidos a lo largo del año. Estos períodos de descanso tienen como objetivo prevenir la sobrecarga académica y facilitar pausas estratégicas durante el ciclo lectivo. De manera general, los periodos de descanso serán: Los ajustes anunciados son de aplicación exclusiva para los colegios públicos del país. Las instituciones privadas, como es habitual, tienen la facultad de definir su propio calendario, aunque muchas tienden a alinearse con las fechas oficiales para facilitar la organización familiar.