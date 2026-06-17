El Aeropuerto Internacional Al Maktoum aspira a convertirse en el mayor complejo aeroportuario del mundo.

Dubái continúa con uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos de su historia. Las autoridades han aprobado una inversión de USD 35.000 millones para ampliar el Aeropuerto Internacional Al Maktoum, una obra que aspira a transformarse en el aeropuerto más grande del mundo y a convertirse en un nuevo referente para la aviación internacional.

El plan fue anunciado por el gobierno del emirato como parte de una estrategia de crecimiento de largo plazo que busca consolidar a Dubái como uno de los principales centros logísticos y de transporte aéreo del planeta.

Cómo será el futuro aeropuerto que quiere batir todos los récords

Una vez completado, el Aeropuerto Internacional Al Maktoum tendrá una capacidad estimada para movilizar hasta 260 millones de pasajeros al año, una cifra que supera ampliamente la de los aeropuertos más transitados del mundo en la actualidad.

La infraestructura ocupará cerca de 69 kilómetros cuadrados y contará con cinco pistas paralelas y alrededor de 400 puertas de embarque, lo que permitirá aumentar significativamente la capacidad operativa y reducir los tiempos de conexión para aerolíneas y viajeros.

Las imágenes preliminares difundidas por las autoridades muestran un complejo de diseño futurista concebido para responder a la demanda creciente del tráfico aéreo global durante las próximas décadas.

El Aeropuerto Internacional Al Maktoum aspira a convertirse en el mayor complejo aeroportuario del mundo. Representación con IA

El proyecto forma parte de una nueva ciudad para un millón de habitantes

La expansión aeroportuaria está integrada dentro de Dubai South, un gigantesco desarrollo urbanístico que abarcará aproximadamente 145 kilómetros cuadrados al sur de la ciudad.

El objetivo es crear una nueva área residencial y empresarial capaz de albergar a un millón de personas, además de atraer compañías internacionales vinculadas a los sectores de logística, transporte y comercio global.

Las autoridades consideran que esta iniciativa será clave para sostener el crecimiento económico del emirato y garantizar nuevas oportunidades para las futuras generaciones.

Cuándo estará listo y qué impacto tendrá en la aviación mundial

Los planes oficiales contemplan que la primera gran etapa del proyecto quede terminada dentro de aproximadamente diez años, sentando las bases para un desarrollo proyectado a 40 años.

Además del transporte de pasajeros, el nuevo aeropuerto tendrá un papel estratégico en operaciones de mantenimiento aeronáutico y carga aérea, con capacidad para gestionar hasta 12 millones de toneladas de mercancías por año.

El proyecto también cuenta con el respaldo de Emirates, la principal aerolínea de los Emiratos Árabes Unidos, que ya confirmó su futura mudanza al nuevo complejo aeroportuario junto con otras compañías que operan desde Dubái. La iniciativa se enmarca dentro del plan económico D33, con el que la ciudad busca duplicar el tamaño de su economía hacia 2033.