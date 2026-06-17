Cientos de aficionados colombianos se reunieron en el Ángel de la Independencia antes del debut de la Tricolor en el Mundial 2026.

La cuenta regresiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 se vive con intensidad en México. A pocas horas del primer partido de la Tricolor, cientos de aficionados colombianos protagonizaron una multitudinaria concentración en el Ángel de la Independencia, uno de los símbolos más reconocidos de Ciudad de México, que se llenó de los colores amarillo, azul y rojo.

La masiva convocatoria reunió a seguidores llegados desde distintos puntos de Colombia y residentes en territorio mexicano, quienes acompañaron la jornada con cánticos, banderas y muestras de apoyo al equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Según reportó La Silla Rota, la actividad fue organizada y difundida a través de redes sociales y congregó a cientos de personas durante varias horas.

El Ángel de la Independencia se convirtió en punto de encuentro de los hinchas

Desde la tarde del lunes, los alrededores del monumento comenzaron a recibir a aficionados colombianos que buscaban vivir el ambiente previo al estreno mundialista. El lugar se transformó rápidamente en una fiesta futbolera marcada por la música, los cantos y el optimismo de los seguidores de la Selección.

El Ángel de la Independencia se vistió de amarillo, azul y rojo. 🇨🇴🔥 Lo que vivió hoy la hinchada colombiana no lo ha igualado ninguna otra afición en este Mundial. ¡Una verdadera fiesta tricolor! pic.twitter.com/U92FwGDqcz — Carlos Andres Alvarez Z. (@CarlosAfutbol) June 17, 2026

La gran cantidad de asistentes llevó a que las autoridades de Ciudad de México implementaran medidas preventivas para garantizar la seguridad de los presentes. Entre ellas, se instaló un perímetro alrededor del monumento para evitar que las personas intentaran subir a la estructura, una situación habitual durante celebraciones deportivas multitudinarias.

Pese a las restricciones de acceso al monumento, los aficionados continuaron reunidos en la zona y mantuvieron el ambiente festivo. Varios de ellos manifestaron comprender la decisión de las autoridades y destacaron que el objetivo principal era disfrutar del encuentro entre compatriotas.

Colombianos destacan la bienvenida recibida en México

Entre los asistentes había viajeros provenientes de ciudades como Bogotá y Cali, que aprovecharon la ocasión para expresar su agradecimiento por la recepción que han tenido durante los primeros días de estadía en el país anfitrión.

Muchos coincidieron en resaltar los lazos culturales entre Colombia y México, además de la hospitalidad de la población local. También destacaron la gastronomía mexicana como uno de los aspectos que más han disfrutado durante su experiencia mundialista.

La presencia de cientos de aficionados llamó la atención incluso de los propios participantes, quienes aseguraron que la afición colombiana suele hacerse sentir en cualquier escenario internacional y confiaron en que el acompañamiento crecerá a medida que avance el torneo.

Los hinchas confían en una victoria ante Uzbekistán

Durante la concentración, varios seguidores compartieron sus pronósticos para el partido que marcará el estreno de Colombia en el Grupo K. El optimismo predominó entre los asistentes, que esperan un comienzo exitoso en la Copa del Mundo.

Algunos aficionados incluso se animaron a pronosticar marcadores favorables y señalaron a figuras como Luis Díaz y James Rodríguez como los futbolistas llamados a liderar al equipo en esta primera presentación mundialista.

La Selección Colombia debutará este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El compromiso abrirá el camino de la Tricolor en el Grupo K, zona que también integran Portugal y República Democrática del Congo.