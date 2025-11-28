El Servicio Nacional de Aprendizaje anunció el cierre inminente de inscripciones para el concurso SENA 4. (Fuente: Archivo)

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) informó que los colombianos interesados en participar en el concurso de méritos SENA 4 tienen pocas horas para inscribirse.

Esta convocatoria, realizada en alianza con la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), ofrece 1276 vacantes distribuidas en 90 ciudades y 32 departamentos del país, con salarios que alcanzan hasta 9 millones de pesos.

La entidad indicó que las vacantes están dirigidas a perfiles profesionales, técnicos, asistenciales e instructores, con ofertas para personas con o sin experiencia laboral. “El proceso representa una oportunidad única para quienes buscan iniciar o fortalecer su carrera en el sector público”, informó el SENA.

Estos son los departamentos con más vacantes disponibles

El concurso de méritos abrió oportunidades laborales para quienes deseen convertirse en servidores públicos del SENA o vincularse a su planta oficial. Las regiones con mayor número de vacantes son:

Bogotá: 196

Antioquia: 171

Valle del Cauca: 101

Cundinamarca: 88

Santander: 82

Huila: 57

Atlántico: 55

Boyacá: 54

Caldas: 54

Nariño: 38

Cauca: 36

Bolívar: 36

Norte de Santander: 34

Risaralda: 31

Cesar: 27

Tolima: 22

Magdalena: 22

Meta: 17

La Guajira: 15

Vichada: 15

Sucre, Arauca, Vaupés y Chocó: 9 cada uno

Putumayo: 8

Amazonas y Guaviare: 7 cada uno

Casanare: 6

Guainía: 5

San Andrés, Providencia y Santa Catalina: 4

La CNSC recordó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de noviembre y aseguró que esta es “una oportunidad para trabajar en una de las entidades más queridas por los colombianos”.

El SENA lanzó una convocatoria nacional con más de mil vacantes disponibles en distintas áreas y niveles profesionales. (Fuente: Archivo)

Perfiles y salarios: estos son los empleos destacados del concurso SENA 4

La convocatoria incluye vacantes en diferentes niveles y rangos salariales. Entre las ofertas más relevantes se destacan:

Instructores del SENA — 894 vacantes

Salario: $4 millones.

Perfil: profesionales que puedan capacitar a aprendices en áreas como derecho, ingeniería, psicología, diseño, educación, veterinaria, filosofía, lenguas modernas, economía, mecánica, entre otras.

Nivel profesional — 325 vacantes

Salario: hasta $9 millones.

Perfil: profesionales en administración, psicología, derecho, economía, contaduría pública, ingeniería y demás áreas afines.

Nivel técnico — 48 vacantes

Salario promedio: $4 millones.

Perfil: técnicos en áreas administrativas, contables y operativas.

Profesionales sin experiencia — 30 vacantes

Oportunidad dirigida a quienes buscan su primer empleo profesional dentro del sector público.

Paso a paso para inscribirse al concurso SENA 4

El proceso de inscripción se realiza exclusivamente a través de la plataforma SIMO. La entidad explicó que los aspirantes deben seguir estos pasos:

Ingresar a la plataforma SIMO.

En la sección ‘Proceso de selección’, elegir “Proceso de Selección No. 2669 SENA 4”.

Revisar las vacantes disponibles y seleccionar la de su interés.

Leer los requisitos y condiciones de la oferta.

Hacer clic en el botón de inscripción y completar los datos solicitados.

Realizar el pago de los derechos de participación:

$47.450 o $71.200, según la vacante.

El SENA recordó que las inscripciones cerrarán el 28 de noviembre, por lo que este constituye el último llamado para participar.

El SENA reafirma su compromiso con el talento colombiano

La entidad destacó que esta convocatoria refleja su misión de promover el mérito, la inclusión y el desarrollo profesional en el país. “En el SENA creemos en el talento colombiano y trabajamos para abrir espacios que permitan a los ciudadanos crecer profesionalmente”, afirmó Manuela García, secretaria general del SENA.