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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento.
La marca Oster presentó el horno smart con freidora de aire TSSTTV35FDMAFNS-013, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional en un único dispositivo compacto y de alta potencia.
Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.
Con este modelo disponible actualmente en Colombia, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.
Adiós a la freidora de aire: características del horno inteligente de Oster
El horno smart TSSTTV35FDMAFNS-013 se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1500 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 35 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.
Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.
Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 5 programas preestablecidos.
El equipo reúne varias funciones en un solo aparato, lo que evita tener que utilizar un horno convencional y una freidora de aire por separado.
Además, cuenta con una puerta de vidrio y luz interior que permiten supervisar la cocción sin necesidad de abrir el horno, lo que ayuda a mantener una temperatura estable durante la preparación de los alimentos.
Especificaciones del horno multifuncional de 1500 W y 35 litros
Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:
- Potencia: 1500 W
- Capacidad interior: 35 litros
- Temperatura:230 °C
- Temporizador: hasta 60 horas (función deshidratar)
- Sistema de 5 funciones: Air Fry, Bake, Broil, Toast y Convection
- Sistema de cocción por convección
- Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
- Accesorios incluidos: Rejilla, bandeja para hornear, bandeja para migas y bandeja de malla para freír con aire.
Horno Smart TSSTTV35FDMAFNS-013: Versatilidad y Seguridad en Cocción
El horno TSSTTV35FDMAFNS-013 no solo destaca por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina moderna. La marca Oster ha incluido en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al finalizar el tiempo de cocción, brindando tranquilidad a los usuarios.
Para facilitar el mantenimiento, el horno cuenta con una bandeja recolectora de migas extraíble, lo que permite limpiar el interior de forma más práctica tras cada preparación.