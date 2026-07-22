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Un nuevo electrodoméstico promete transformar la manera de cocinar en casa con su reciente lanzamiento.

La marca Oster presentó el horno smart con freidora de aire TSSTTV35FDMAFNS-013, un electrodoméstico multifunción que integra lo mejor de una freidora de aire, un horno tradicional en un único dispositivo compacto y de alta potencia.

Su diseño moderno, su tecnología de cocción y su versatilidad lo convierten en una alternativa interesante para quienes buscan alimentarse de manera práctica y equilibrada.

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Con este modelo disponible actualmente en Colombia, es posible preparar desde pizzas crocantes hasta carnes asadas, frutas deshidratadas o alimentos fritos sin aceite, todo con resultados profesionales y reduciendo a la mitad el tiempo de cocción habitual.

Un nuevo dispositivo inteligente, que incorpora tecnología de cocción sin aceite, busca reemplazar los métodos tradicionales de preparación de alimentos.
Un nuevo dispositivo inteligente, que incorpora tecnología de cocción sin aceite, busca reemplazar los métodos tradicionales de preparación de alimentos.Captura de pantalla del sitio web oficial de Oster Colombia

Adiós a la freidora de aire: características del horno inteligente de Oster

El horno smart TSSTTV35FDMAFNS-013 se presenta como un dispositivo multifunción que opera con 1500 W de potencia y cuenta con una capacidad interior de 35 litros, concebido para cocinar sin la necesidad de grasa adicional y con una eficiencia energética óptima.

Su sistema de convección asegura una distribución uniforme del calor, lo que permite obtener una textura crujiente en el exterior y tierna en el interior, ideal para recetas caseras que requieren un acabado de nivel profesional.

Este aparato permite freír, hornear, asar, deshidratar alimentos y mucho más, todo ello a través de una pantalla táctil intuitiva que ofrece 5 programas preestablecidos.

El equipo reúne varias funciones en un solo aparato, lo que evita tener que utilizar un horno convencional y una freidora de aire por separado.

Además, cuenta con una puerta de vidrio y luz interior que permiten supervisar la cocción sin necesidad de abrir el horno, lo que ayuda a mantener una temperatura estable durante la preparación de los alimentos.

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Especificaciones del horno multifuncional de 1500 W y 35 litros

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

  • Potencia: 1500 W
  • Capacidad interior: 35 litros
  • Temperatura:230 °C
  • Temporizador: hasta 60 horas (función deshidratar)
  • Sistema de 5 funciones: Air Fry, Bake, Broil, Toast y Convection
  • Sistema de cocción por convección
  • Funciones de apagado automático y protección contra sobrecalentamiento
  • Accesorios incluidos: Rejilla, bandeja para hornear, bandeja para migas y bandeja de malla para freír con aire.
Un nuevo dispositivo inteligente, que incorpora tecnología de cocción sin aceite, busca reemplazar los métodos tradicionales de preparación de alimentos.
Un nuevo dispositivo inteligente, que incorpora tecnología de cocción sin aceite, busca reemplazar los métodos tradicionales de preparación de alimentos.Captura de pantalla del sitio web oficial de Oster Colombia

Horno Smart TSSTTV35FDMAFNS-013: Versatilidad y Seguridad en Cocción

El horno TSSTTV35FDMAFNS-013 no solo destaca por su versatilidad, sino también por su diseño que se adapta a cualquier cocina moderna. La marca Oster ha incluido en este modelo un sistema de seguridad que apaga automáticamente el dispositivo al finalizar el tiempo de cocción, brindando tranquilidad a los usuarios.

Para facilitar el mantenimiento, el horno cuenta con una bandeja recolectora de migas extraíble, lo que permite limpiar el interior de forma más práctica tras cada preparación.