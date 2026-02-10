El calendario escolar 2026 ya comenzó y la hoja de ruta lectiva está clara: fechas de inicio, semanas obligatorias y un listado completo de feriados que impactarán directamente el desarrollo del año y la planificación familiar. Desde el lunes 19 de enero de 2026, millones de estudiantes de instituciones públicas volvieron a las aulas, dando inicio a las 40 semanas de clase exigidas por la normativa vigente. Con ese arranque, también quedó definido cómo se distribuirán los puentes festivos y los recesos a lo largo del año. El calendario de feriados 2026 tendrá un impacto directo en el ritmo escolar, especialmente por la cantidad de puentes festivos confirmados. Estas son las fechas oficiales: En Colombia no existe un calendario escolar único y rígido para todas las regiones. Las entidades territoriales tienen autonomía para definir fechas específicas de inicio, recesos y cierre del año lectivo, teniendo en cuenta factores como el clima, la ruralidad, la infraestructura educativa y las condiciones sociales de cada zona. Esta flexibilidad permite que el regreso a clases y la distribución de descansos se adapten a las realidades locales, sin afectar la calidad del servicio educativo ni los objetivos académicos establecidos por la ley. Durante el año escolar 2026, los estudiantes contarán con varios periodos de descanso obligatorios. Entre los más relevantes se encuentran las vacaciones de mitad de año, que generalmente se concentran entre junio y julio, y la semana de receso escolar del segundo semestre, que se mantiene de forma nacional. Estos espacios buscan equilibrar la carga académica, proteger el bienestar de estudiantes y docentes, y garantizar pausas dentro del desarrollo continuo del año lectivo. Los colegios privados no están obligados a seguir exactamente el mismo calendario que las instituciones oficiales. Sin embargo, sí deben cumplir con las 40 semanas lectivas establecidas por la ley colombiana. En la práctica, muchas instituciones privadas adoptan fechas muy similares al calendario público, aunque pueden adelantar o retrasar el inicio de clases, así como programar semanas académicas internas antes del ingreso formal de los estudiantes.