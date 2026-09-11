El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El Gobierno de Colombia ha ratificado sus métodos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, incluyendo visitas domiciliarias para confirmar la existencia y situación de los individuos que perciben beneficios estatales, como parte de la lucha contra los pagos indebidos a personas fallecidas o errores administrativos.

La normativa se integra a un aumento en las exigencias de control sobre los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y agencias pensionales del Estado, en un contexto de expansión del sistema de protección social.

La medida surge como un esfuerzo gubernamental para fortalecer la transparencia y eficacia en la distribución de recursos públicos, asegurando que las transferencias monetarias se destinen únicamente a aquellos que satisfacen los requisitos legales.

Durante los últimos años, se han detectado fallas en las bases de datos y registros, que han originado pagos duplicados, pagos a beneficiarios fallecidos o que no cumplen con los criterios establecidos, lo cual ha generado desconfianza en sectores de la ciudadanía y ha propiciado demandas por un mayor control.

¿Qué es y cómo funciona el operativo casa por casa?

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado realicen recorridos por determinados sectores urbanos y rurales con el propósito de verificar en el terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, mediante la verificación de documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

Simultáneamente, se fortalecen los cruces de datos administrativos entre las distintas entidades públicas para identificar inconsistencias, en particular en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor debido a la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, disminuyendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El Gobierno Nacional lleva a cabo operativos destinados a la verificación de beneficiarios de subsidios sociales y pensiones. (Fuente: Freepik) Anna Bizon

¿Qué pensiones y ayudas vigila la Seguridad Social?

El operativo abarca, entre otros aspectos, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

y otros regímenes especiales. Adultos mayores que perciben subsidios como parte de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que reciben asistencias monetarias periódicas del Gobierno.

prevenir transferencias inapropiadas a personas fallecidas, así como duplicidades en los beneficiarios o errores administrativos

¿Pago indebido? Qué hacer y cómo reclamar

Cuando los equipos de verificación identifiquen pagos que no deberían haberse efectuado —por ejemplo, a personas que han fallecido o que no cumplen con los requisitos establecidos— las entidades responsables procederán a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Adicionalmente, se llevan a cabo auditorías internas y externas con el propósito de revisar los casos más complejos, así como evaluar la posible exigencia de devoluciones en circunstancias de fraude comprobado. Esta práctica tiene como objetivo reforzar la rendición de cuentas y la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto donde existe una creciente demanda de cobertura social en Colombia.

Las herramientas clave del Gobierno para evitar errores administrativos

Además de la operación en el campo, el Gobierno se encuentra laborando en la integración y modernización de bases de datos públicas, así como en la mejora de los sistemas de identificación de beneficiarios, lo cual abarca la interoperabilidad entre:

Registros vitales y padrones oficiales.

Sistemas de salud y seguridad social.

Información tributaria y de administración de beneficios sociales.

Estas herramientas contribuyen a la reducción de errores administrativos que pueden resultar en pagos indebidos de forma no intencionada. Además, esta estrategia tiene como objetivo fortalecer los procesos de transparencia y trazabilidad en el uso de los recursos públicos.