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Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3597.54 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,07%.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.78%, mientras que en el último año retrocedió -15.41%, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

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Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con cinco subidas y cinco bajadas; hubo un breve impulso a mitad del periodo, pero cerró sin variación neta y con volatilidad.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

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¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 359,754 pesos colombianos; 200 euros cuestan 719,508 pesos y 500 euros, 1,798,770 pesos, considerando un valor por unidad de 3,597.54 pesos colombianos.