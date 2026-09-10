En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

Este jueves, 10 de septiembre de 2026, la cotización deleuro llegó a 3597.54 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 3,07%.

En la última semana, la cotización del euro subió 1.78%, mientras que en el último año retrocedió -15.41%, señalando un rebote reciente dentro de una tendencia anual bajista.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos con cinco subidas y cinco bajadas; hubo un breve impulso a mitad del periodo, pero cerró sin variación neta y con volatilidad.

La cotización del Euro muestra una tendencia a la baja en comparación con días anteriores. Esto sugiere que los factores económicos actuales están afectando negativamente su valor.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia es de 359,754 pesos colombianos; 200 euros cuestan 719,508 pesos y 500 euros, 1,798,770 pesos, considerando un valor por unidad de 3,597.54 pesos colombianos.