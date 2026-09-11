El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

La normativa se enmarca dentro de una creciente demanda de mayor rigor en los controles de los programas sociales gestionados por el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y las entidades estatales encargadas de pensiones, lo cual se enmarca en un esfuerzo por extender el sistema de protección social.

El Gobierno de Colombia ha ratificado los mecanismos de verificación de beneficiarios de pensiones y ayudas sociales, que incluyen visitas domiciliarias con el propósito de verificar la condición de los beneficiarios de los programas estatales, todo como parte de la lucha frente a pagos indebidos a individuos ya fallecidos o a causa de errores administrativos.

Esta medida busca reforzar la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, garantizando que las transferencias monetarias sean dirigidas exclusivamente a aquellos que cumplen con los requisitos legales establecidos.

En años recientes, se han detectado deficiencias en las bases de datos y registros, lo que ha propiciado pagos duplicados, así como pagos a beneficiarios fallecidos o a quienes no cumplen con los criterios establecidos, lo que ha generado desconfianza en ciertos sectores de la población y ha impulsado la creciente demanda de un control más riguroso.

Qué es y cómo funciona el operativo casa por casa

El objetivo principal es cotejar la información de las bases de datos con la realidad, verificando documentación, estado civil y situación de vida de los beneficiarios.

En paralelo, se fortalecen las cruces de datos administrativos entre entidades públicas para detectar inconsistencias, especialmente en programas donde el riesgo de pagos indebidos es mayor por la dispersión geográfica y problemas de identificación digital.

El plan del Gobierno contempla que equipos técnicos y administrativos del Estado recorran sectores urbanos y rurales para verificar en terreno la existencia de los titulares de pensiones y subsidios.

Este tipo de control complementa los mecanismos tradicionales de auditoría interna y validación documental, reduciendo la dependencia exclusiva de procesos remotos o auto-reportados.

El Gobierno visitará casa por casa con abogados y administrativos para verificar la existencia de los titulares de pensiones y subsidios. Anna Bizon

Estas pensiones y ayudas sociales están bajo control

La verificación de estos pagos persigue el objetivo de evitar transferencias indebidas a fallecidos, duplicidades de beneficiarios o errores administrativos, que han sido una inquietud constante en la formulación de políticas públicas.

El operativo abarca, entre otros, a:

Beneficiarios del régimen de pensiones administrado por Colpensiones y otros regímenes especiales.

y otros regímenes especiales. Adultos mayores que perciben subsidios como parte de programas sociales dirigidos por el Departamento para la Prosperidad Social .

. Personas en situación de vulnerabilidad que reciben asistencia monetaria periódica del Estado.

Pago indebido: ¿qué pasa si te lo detectan?

Se llevan a cabo auditorías internas y externas para examinar los casos más complejos y evaluar la posible necesidad de devoluciones en circunstancias de fraude comprobado. Esta práctica tiene como objetivo fortalecer la rendición de cuentas y asegurar la sostenibilidad fiscal de los programas de pensiones y asistencia social, en un contexto de creciente demanda de cobertura social en Colombia.

Cuando los equipos de verificación detecten pagos que no deberían haberse realizado —tales como aquellos dirigidos a personas fallecidas o a individuos que no cumplen con los requisitos— las entidades correspondientes procederán a suspender el beneficio hasta que se aclare la situación y a actualizar el estado del beneficiario en los sistemas administrativos.

Así evita el Gobierno los errores administrativos: herramientas clave

Se están implementando diversas herramientas para minimizar los errores administrativos que podrían resultar en pagos incorrectos de forma no intencionada. Además, esta estrategia persigue el objetivo de reforzar los procesos relacionados con la transparencia y la trazabilidad en la utilización de recursos públicos.

Asimismo, el Gobierno se encuentra en la consolidación y modernización de bases de datos públicas, así como en la mejora de los sistemas para identificar beneficiarios, lo cual incluye la interoperabilidad entre: