Ratificado por las Fuerzas Armadas: todos los jóvenes entre 18, 19 y 20 deberán cumplir con el servicio militar: durará un año y percibirán un salario mínimo.

En Colombia, el cumplimiento del servicio militar es un mandato legal que atañe a los hombres al alcanzar la mayoría de edad. Anualmente, miles de jóvenes deben presentarse ante las autoridades competentes para determinar su estado militar, un procedimiento que define si deben servir en las Fuerzas Armadas, si están exentos o si tienen que cumplir con otros requisitos estipulados por la ley.

La legislación actual establece que los ciudadanos deben verificar su estado militar a partir de los 18 años.

Esta gestión es supervisada por instituciones como el Ejército Nacional de Colombia y otras entidades de seguridad del Estado, quienes organizan las convocatorias y verifican la incorporación de los ciudadanos afectados.

En la actualidad, el servicio militar en el país se rige por la Ley 1861 de 2017, que actualizó el sistema de reclutamiento, introdujo nuevas compensaciones económicas y definió excepciones para ciertos grupos de ciudadanos.

Quiénes deben prestar servicio militar en 2026

En Colombia, el servicio militar es obligatorio para los hombres que se encuentran entre los 18 y 24 años de edad. Al alcanzar la mayoría de edad, los ciudadanos tienen la responsabilidad de presentarse ante las autoridades competentes para esclarecer su situación militar, un proceso que determina si deben incorporarse al servicio o si aplican a alguna de las excepcionales exenciones dispuestas por la ley.

Las mujeres no poseen la obligación de realizar dicho servicio, no obstante, tienen la opción de hacerlo de forma voluntaria si desean unirse a las fuerzas militares o participar en programas de apoyo institucional. Las convocatorias para este servicio se llevan a cabo de manera regular y están dirigidas a jóvenes de cohortes de nacimiento específicas.

La inscripción volverá a abrir en octubre, por lo que aquellos interesados deberán estar atentos a los canales oficiales de las fuerzas colombianas.

Cuánto dura el servicio militar 2026

La duración del servicio militar se determina en función del perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que han culminado sus estudios secundarios prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que aquellos que no poseen el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses.

Durante este tiempo, los soldados llevan a cabo actividades de apoyo a las Fuerzas Armadas, que incluyen tareas de vigilancia, logística, operaciones de seguridad y programas comunitarios en diversas regiones del país.

Sueldo del servicio militar: cuánto paga el Gobierno

En años recientes, el Estado colombiano ha incrementado los beneficios económicos destinados a aquellos que cumplen con esta obligación. Los jóvenes que realizan el servicio reciben una bonificación mensual que actualmente se aproxima al valor de un salario mínimo, junto con alimentación, alojamiento, uniformes y atención médica a lo largo de todo el período de servicio.

Al concluir su servicio, los soldados también perciben un pago adicional por concepto de licenciamiento y apoyo para su reintegración a la vida civil. Estos beneficios están orientados a reconocer el tiempo dedicado a la defensa del país y a mejorar las condiciones de quienes se suman a las fuerzas militares.

Quiénes no deben hacer el servicio militar

La normativa colombiana incluye diversas excepciones que permiten a ciertos ciudadanos quedar exentos del servicio militar. Entre estos casos se encuentran individuos con discapacidades físicas o patologías médicas que les impidan satisfacer los requerimientos del servicio.

Asimismo, pueden quedar exentos aquellos hombres que estén casados o tengan hijos, quienes proveen económicamente a sus padres o hermanos, miembros de comunidades indígenas que residen en sus territorios, así como religiosos que pertenecen a instituciones reconocidas. En determinadas circunstancias, los ciudadanos tienen la opción de abonar una cuota de compensación militar para regularizar su situación sin necesidad de prestar servicio.