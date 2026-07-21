Las empresas encargadas de los servicios de electricidad y agua potable en Paraguay realizan operativos de inspección para detectar conexiones clandestinas, fraudes en medidores y otras irregularidades que afectan el consumo registrado. En algunos casos, estas verificaciones incluyen visitas a viviendas y comercios por parte de técnicos autorizados para revisar las instalaciones vinculadas al suministro.

Este tipo de controles suele intensificarse en zonas donde la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) o la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) detectan altos niveles de pérdidas, consumos inusuales o reciben denuncias por posibles conexiones ilegales. El objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de los servicios y reducir el impacto económico que generan estas prácticas.

Las inspecciones están respaldadas por la normativa paraguaya. En el caso de la electricidad, la Ley N.º 966/64, que crea la ANDE y establece su Carta Orgánica, faculta a la empresa a inspeccionar las instalaciones de los usuarios cuando sea necesario verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias. En el servicio de agua, la ESSAP también cuenta con facultades para controlar conexiones y medidores en el marco de la normativa que regula el abastecimiento de agua potable y saneamiento.

¿Por qué las empresas hacen visitas casa por casa para revisar medidores?

La ANDE y la ESSAP pueden realizar operativos de control cuando detectan indicios de irregularidades en el suministro. Las inspecciones pueden responder a consumos anormalmente bajos, sospechas de manipulación de medidores, conexiones clandestinas, denuncias de terceros o diferencias entre el consumo registrado y el funcionamiento esperado del servicio.

Durante estos procedimientos, el personal técnico puede revisar el estado del medidor, las conexiones externas y otros elementos vinculados al suministro para comprobar que la medición sea correcta. En algunos operativos, las empresas también aprovechan para actualizar información técnica y verificar el estado de las instalaciones relacionadas con el servicio.

Las inspecciones buscan detectar conexiones clandestinas, alteraciones en medidores y posibles fraudes en servicios públicos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué dice la Ley N.º 966/64 sobre las inspecciones de servicios públicos?

La Ley N.º 966/64 autoriza a la ANDE a inspeccionar las instalaciones eléctricas de los usuarios cuando sea necesario para verificar el cumplimiento de las normas que regulan el servicio. Esta facultad permite realizar controles sobre medidores, conexiones y otros elementos asociados al suministro eléctrico cuando existan sospechas de irregularidades o dentro de operativos técnicos programados.

En el caso del agua potable, la ESSAP también puede realizar verificaciones sobre conexiones y medidores para detectar consumos no registrados o instalaciones irregulares. No obstante, el personal debe estar debidamente identificado y actuar conforme a los procedimientos establecidos por la empresa, es decir, estos procedimientos no pueden hacerse de manera arbitraria. Además, cuando necesitan ingresar al interior de una vivienda, normalmente requieren autorización del usuario, salvo situaciones excepcionales relacionadas con riesgos técnicos o de seguridad.

¿Qué pasa si encuentran fraude o conexiones ilegales en una vivienda?

Si durante una inspección se confirma la existencia de una conexión clandestina o la manipulación de un medidor, la empresa puede iniciar un procedimiento para regularizar el suministro. Entre las medidas que pueden adoptarse se encuentran el reemplazo del medidor, la suspensión de la conexión irregular, el cálculo de consumos no registrados y la aplicación de los cargos previstos en la normativa.

Además de las consecuencias económicas, las conexiones ilegales pueden representar un riesgo para la seguridad de las personas y afectar la calidad del servicio para otros usuarios. En los casos más graves, cuando la conducta configura un hecho punible, las empresas pueden remitir los antecedentes a las autoridades competentes para que se investigue la posible comisión de un delito.