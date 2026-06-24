En Colombia, la Ley de Sucesiones establece las directrices para la distribución de los bienes de un individuo tras su deceso. En caso de existir un testamento válido, este documento prevalecerá sobre cualquier otro mecanismo de herencia. No obstante, existe la posibilidad de que un juez lo declare nulo si determina que el testador carecía de plena capacidad mental en el momento de su redacción.

Si se presenta tal eventualidad, la herencia será administrada conforme al sistema de sucesión intestada, en el cual la normativa vigente dicta quiénes son los herederos y la proporción que les corresponde, sin considerar las disposiciones del fallecido en su testamento.

¿Cuándo se puede anular un testamento y por qué?

Un testamento puede ser declarado inválido en Colombia si se determina que el testador:

No poseía plena capacidad mental al instante de su redacción.

Actuó bajo coacción, engaño, amenazas o influencia indebida de terceros.

No cumplió con los requisitos legales que se exigen para su forma y autenticidad.

Sucesión intestada: qué pasa, quién hereda y cómo procede

Cuando no se cuenta con un testamento válido, la legislación establece que los bienes del difunto se distribuyan según los preceptos de la sucesión intestada. En este marco, el Código Civil establece una jerarquía de herederos:

Los descendientes, tales como hijos y nietos, tienen la prioridad.

En ausencia de descendientes, los bienes serán transmitidos a los ascendientes, es decir, a los padres y abuelos.

En todos los escenarios, el cónyuge o compañero(a) permanente participará en la distribución, compartiendo la herencia con descendientes o ascendientes según corresponda.

Si no existen los mencionados anteriormente, los bienes se repartirán entre el cónyuge y los hermanos u otros parientes cercanos.

Murió el testamento y todas estas personas cobrarán la herencia aunque no figuren como receptores de los bienes

Nulidad de testamento: consecuencias en la herencia y sucesión

En consecuencia, es de suma importancia que los individuos implicados en un proceso sucesorio cuenten con asesoría legal, con el fin de que la distribución del patrimonio se lleve a cabo conforme a lo estipulado por la normativa colombiana.

En el caso de que un testamento sea invalidado, la intención manifestada por el difunto pierde validez y la distribución de los bienes se ejecuta de acuerdo con lo que establece la ley. Esta situación puede dar lugar a conflictos entre los familiares, sobre todo cuando el documento contenía cláusulas que beneficiaban a determinados individuos.