En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Durante este viernes 28 de agosto, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que efectuará cortes programados de agua en varias zonas de la ciudad, como parte de sus tareas de saneamiento en la red de suministro.

Para no padecer imprevistos, conoce cuáles son las áreas afectadas, calles en las que se realizarán los cortes, el horario de la interrupción y los motivos de la medida.

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Cortes de agua en Colombia (foto: Pexels).

¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Teusaquillo

Los cortes de suministro se realizarán en Gran América de la Calle 26 a la Calle 23, entre la Carrera 28 a la Carrera 30 desde las 9:00 a.m. por empates redes acueducto.

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