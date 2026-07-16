Un rascacielos busca modificar el perfil urbano y económico de una de las ciudades más dinámicas de América Latina. (Fuente: X/ @samuel_garcias)

El desarrollo de la Torre Rise está situado en el área metropolitana de Monterrey, en México, con el propósito de superar los 484 metros, estableciendo de esta manera un nuevo récord en la región. La edificación tiene como objetivo integrar espacios residenciales, comerciales y turísticos para transformar la zona en un nuevo centro de actividad.

Según los promotores, la torre atraerá inversión extranjera y turismo, estando conectada por medio de transporte público y diseñada para integrarse armónicamente con el entorno urbano. Su ubicación, estratégica por su cercanía a importantes vías y al aeropuerto, busca mejorar la conexión entre el centro histórico y las áreas comerciales relevantes de la ciudad.

Diseño de accesos y servicios clave para tu proyecto

El proyecto integra un acceso directo al Metro y estará vinculado a corredores viales conectando con el Aeropuerto Internacional y el Estadio BBVA, que alberga eventos de considerable relevancia. Además, el complejo cuenta con un mirador de múltiples niveles, el SkyDeck 360° y combina departamentos, oficinas y hospedaje dentro de una única torre.

Un aspecto destacado de esta iniciativa es la inclusión de un puente peatonal que cruzará el río local para unir barrios y facilitar la movilidad. Las obras de entorno prevén mejoras en las avenidas y la ampliación del espacio público para absorber el incremento en el flujo peatonal.

Retos y soluciones en ingeniería estructural

La ingeniería también contempló sistemas de seguridad sísmica y logística vertical para servicios y evacuación, requisitos indispensables en rascacielos que superan los 400 metros.

Los responsables del diseño afrontaron el desafío de mitigar el impacto del viento a grandes alturas; por ello, eligieron esquinas curvas y soluciones estructurales que aumentan la estabilidad. La implementación de materiales avanzados y la integración de amortiguadores serán fundamentales para hacer frente a cargas dinámicas.

El ambicioso proyecto de la Torre Rise en Monterrey, México, supera los 475 metros (foto: Rise Tower).

Cuándo es la fecha de inauguración

La Torre Rise continúa en construcción y se espera que su finalización ocurra durante 2026, aunque todavía no cuenta con una fecha oficial definitiva de inauguración. El proyecto avanzó hasta alcanzar cerca del nivel 89 de construcción en junio de 2026 y mantiene como objetivo convertirse en el rascacielos más alto de América Latina, con una altura proyectada de 484 metros.