El interés del turista argentino por viajar al exterior se mantiene firme, aunque las estrategias de planificación y ejecución del gasto cambiaron significativamente frente a la coyuntura económica.

En este escenario, Río de Janeiro es una opción ineludible: la ciudad combina a la perfección el deseo emocional de disfrutar de playas, un clima privilegiado, cultura, gastronomía y vida urbana, con una racionalidad económica innegable basada en vuelos cortos y alta conectividad.

La tendencia reciente demuestra que los viajeros no han dejado de querer viajar, sino que ahora priorizan alternativas que les permitan asegurar los precios de manera anticipada y organizar pagos escalonados, funcionando como cuotas, pero sin asumir grandes compromisos crediticios inmediatos.

Un destino versátil para distintos viajeros

Parte del atractivo perdurable de Río de Janeiro radica en su capacidad para ofrecer experiencias a medida. La robusta infraestructura y los diversos atractivos de la ciudad brindan opciones perfectas para cualquier tipo de viajero: desde parejas que buscan una combinación romántica de playa y gastronomía, y familias que necesitan comodidades integrales, hasta grupos de amigos atraídos por la vibrante vida cultural o viajeros que simplemente buscan una escapada corta de fin de semana.

Conectividad federal y tarifas de referencia

La accesibilidad de este destino se ve respaldada por una fuerte red de conectividad aérea operada por GOL, que refuerza la cercanía real de la ciudad carioca con vuelos cortos y directos desde Buenos Aires y Córdoba. Además, a esta oferta federal se sumará una nueva ruta directa desde Salta a partir del 17 de diciembre de 2026.

En términos de presupuesto, el ecosistema del programa de millas Smiles ofrece tarifas altamente competitivas. Es posible viajar a Río de Janeiro con GOL desde USD 310 finales ida y vuelta, lo que equivale a tarifas que parten de las 46.000 millas Smiles por tramo, más el pago de tasas e impuestos. Un 30% más bajo que el mismo pasaje en otros puntos de venta. Siendo parte de Club Smiles, el club de millas del programa, se pueden comprar con promoción desde $3,44.

En el caso de los vuelos con origen en la nueva ruta de Salta, los valores referenciales parten de las 69.000 millas por tramo más tasas e impuestos, lo que representa aproximadamente USD 464 finales ida y vuelta.

Cabe destacar que todos estos valores operan como referencia y están siempre sujetos a la disponibilidad de cada vuelo.

Reservas antes de pagar: el diferencial de “Viaje Fácil”

Para resolver la tensión financiera entre el deseo inmediato de planificar un viaje y la imposibilidad de desembolsar el dinero —o las millas— en un solo pago, Smiles cuenta con un diferencial estratégico en su plataforma denominado “Viaje Fácil” .

El servicio permite a los clientes reservar su pasaje hasta 11 meses antes de la fecha programada para el viaje, congelando el valor de la tarifa, ya sea utilizando únicamente millas o una combinación de millas y pesos. Por ejemplo, un pasaje a abril a Río de Janeiro, recién se pagaría en febrero 2027.

El mayor atractivo de esta modalidad es que permite emitir la reserva de forma inmediata, incluso si el cliente no dispone de la totalidad de las millas en ese momento. El pago definitivo recién debe concretarse hasta 60 días previos a la fecha de partida del vuelo.

Asimismo, el esquema contempla un marco de flexibilidad ante eventualidades: si la reserva es cancelada por el usuario, este recupera el monto correspondiente a tasas e impuestos, asumiendo únicamente el cobro de $12.000 en concepto del servicio de Viaje Fácil.

La escapada inteligente: estrategias para sumar millas

El margen de tiempo otorgado por este sistema de reserva diferida facilita a los viajeros la posibilidad de juntar las millas faltantes mes a mes, planificando el pago a su propio ritmo.

Dentro de su propuesta, el programa ofrece múltiples vías de acumulación para la vida cotidiana: la suscripción a Club Smiles, la compra directa de millas, y el aprovechamiento de promociones, reintegros bancarios y beneficios exclusivos con billeteras virtuales.