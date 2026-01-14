Una nueva edición, la cuarta consecutiva. Un nuevo Renault Summer Experience en la Costa Atlántica, con base principal en el bosque de Cariló y con un stand renovado. Renault vuelve a decir presente en la temporada estival para acompañar a los veraneantes con una propuesta variada que va desde la exhibición de vehículos a test drives urbanos, pasando por un punto de atención posventa en el ingreso a Pinamar y hasta una boutique con la línea completa de merchandising oficial Renault “The Originals”, además de un exclusivo vynil bar, ofreciendo a los veraneantes la posibilidad de elegir un vinilo, sentarse cómodamente y escucharlo en un entorno único. Si bien hace ya seis años que para esta época la marca se instala en la zona, en este arranque de 2026 cumple cuatro años consecutivos con su espacio ubicado sobre Avenida Cerezo entre Boyero y Calandria -muy cerca de Divisadero- que inauguró el 29 de diciembre y tendrá sus puertas abiertas hasta el 26 de febrero, todos los días de 18h a 23h. La otra base, ubicada en Avenida Bunge e Intermédanos, es el Renault Care Service Point, que opera de 9 a 13.30h y de 16.30 a 20h hasta el 17 de febrero.

Un paseo por la galería de “la nueva Renault” y un protagonista destacado

En la ya clásica ubicación de Cariló, la compañía muestra su gama de vehículos completamente renovada. Allí, bajo los árboles y frente a la enorme fachada del stand, se pueden ver nuevo Renault Koleos full hybrid E-Tech, un SUV segmento D, híbrido -que también se encuentra disponible en versión con motor a combustión-, Renault Arkana hybrid E-tech, un SUV C con tecnología mild hybrid, y Renault Kardian, un SUV B compacto que recibió una actualización de equipamiento durante la segunda mitad del ya año pasado. Y, además, Renault presenta Renault Boreal en Avant premiere, una de las dos incorporaciones más importantes a la gama que la marca hará durante 2026: “Se trata del avant-première de nuestro nuevo SUV del segmento C (mediano) que estará arribando durante el primer semestre”, sostiene Agustín Kovarsky, director de marketing de la filial local de la casa gala. “Este modelo es muy importante para la marca porque forma parte del International Game Plan, pieza clave de la estrategia global “Renaulution”, es decir, el plan de renovación global de la gama”, agrega. El modelo de 4,56 metros de largo, dueño de un diseño que expresa la nueva identidad de Renault, llegará desde Brasil. Si bien el directivo sostuvo que aún están en plena fase de definición de la configuración de la gama, adelantó que la oferta en nuestro país contará con más de una versión de equipamiento. Y, aunque no confirmó potencia final, el C-SUV llegará con el motor 1.3 turbo TCe (ya utilizado por el grupo en otro modelo) que desarrolla 156 CV y 270 Nm de torque. En el vecino país, la familia está compuesta por tres niveles de equipamiento: Evolution, Techno e Iconic, todos con el mismo propulsor y la caja automática de doble embrague húmedo de seis relaciones, un maridaje que envía impulso al eje delantero. Definido por la marca como un vehículo “elegante, tecnológico y con un diseño refinado”, el nuevo modelo ya llega con un aval para tener en cuenta que es el de haber sido elegido vehículo del año en Brasil. Con una parrilla de particular formato, luces full Led y un robusto paragolpes, su parte frontal expresa una inconfundible idea de sofisticación al mejor estilo francés. Además de una destacada habitabilidad, con amplio espacio para cinco ocupantes y un baúl de 586 litros (se puede ampliar hasta 1.770), vendrá dotado de un elevado nivel de equipamiento, tanto para confort como para seguridad. Carrocería bitono con techo negro y techo solar panorámico con apertura eléctrica y llantas de 19 pulgadas, son algunos de los elementos que componen esta silueta con un alto grado de personalidad. Asientos eléctricos con función masaje para el conductor, sistema de sonido premium Harman Kardon, climatizador de dos zonas, cargador inalámbrico y una ambientación de Leds personalizable con 48 colores disponibles, forman parte del listado de confort. Dentro del rubro de tecnología para la seguridad sobresalen las 24 ADAS, como se denominan las asistencias a la conducción. De esa nómina se destacan el centrado de carril con asistente de mantenimiento, frenado autónomo de emergencia, alerta de salida segura y control crucero adaptativo. “Es un vehículo imponente por sus dimensiones y llamativo por su impronta robusta y elegante, que está en sintonía con el interior, ya que cuando ingresamos inmediatamente respiramos tecnología”, enfatiza Kovarsky. Cuenta con dos generosas pantallas digitales de 10 pulgadas, una para instrumental y otra para el multimedia OpenR Link con Google Automotive Services integrado que permite acceso a Google Maps, Google Assistant y Waze directamente desde el tablero digital, además del catálogo digital de aplicaciones de Google Play. “Es como tener un celular dentro del auto, porque permite acceder a todas las aplicaciones prescindiendo del smartphone del usuario. Es un producto muy equipado, muy tecnológico y estamos seguros de que va a ser protagonista del segmento” además cuenta con conectividad vía Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. Desde la marca confían en que será un modelo de volumen, ya que se inserta en un segmento que ocupa aproximadamente un 16% del mercado total. “Hoy hay una oferta bastante numerosa de modelos procedentes de extra-zona, pero de marcas que no tienen la historia de Renault que lleva más de 70 años fabricando en el país y que está en la mente de todos los argentinos. No hay camino por donde no haya pasado un Renault”, concluyó el responsable de marketing.

Un espacio rediseñado bajo el concepto “Le Défilé”

“La propuesta es ofrecer a los veraneantes la posibilidad de venir a conocer la nueva Renault”, comenta a El Cronista Lucía Ploper, Gerente de Publicidad y Marketing Digital de Renault Argentina. “Acá estamos mostrando los autos que lanzamos en 2025 y la estrella destacada, que es Renault Boreal, en un espacio inspirado en Le Défilé, espacio que nuestra casa matriz inauguró hace muy poco en París, en la elegante avenida Champs Élysées, donde antes tenía el icónico Atelier. Replicamos ese escenario en el que los autos están dispuestos alrededor de una rampa que cumple el rol de pasarela”.

Como resultado de un cuidado desarrollo estético basado en la innovación, el movimiento y la tecnología, en medio de la naturaleza, la marca pone en escena un espacio para toda la familia. Y es que la propuesta va más allá de la exposición en sí de vehículos, ya que el visitante encontrará otras atracciones como el llamado “bar de vinilos”, una enorme vitrina con discos de diferentes épocas y de los mejores artistas de la historia de la música, que se pueden escuchar en una bandeja ubicada a pocos centímetros entre dos cómodos sillones. “Allí se pueden sentar para relajarse, elegir el vinilo que más les gusta y escucharlo. También tienen a disposición el merchandising “The Originals” y los artículos de la colección A43 en referencia a la vinculación con Franco Colapinto, embajador Renault esprit Alpine. Además, tenemos un espacio para niños, donde pueden pasar un lindo rato jugando mientras los padres miran los autos y el hermano mayor escucha un disco, y otras animaciones con DJ’s y actividades sustentables”, señala Ploper.

Otra propuesta clave son los test drives. “Es importante para la marca que la gente se acerque a ver nuestros modelos, que se suban, los manejen, y que puedan sacarse todas las dudas. Todo eso es clave para esta era que denominamos la nueva Renault. Las pruebas parten desde Pinamar y el interesado se puede anotar a través de la página renault.com.ar, o bien acercándose al Renault Care Service Point donde ofrecemos atención posventa y diversos servicios, desde una reparación ligera al chequeo de los 25 puntos de control gratuitos, entre los que se incluyen revisiones del nivel de aceite del motor y los líquidos de frenos, refrigeración, dirección asistida y lavaparabrisas, entre otras verificaciones esenciales antes de salir a la ruta.

Servicios, atracciones, promociones. Un verano de lo más completo es el que está ofreciendo la marca del rombo en estas latitudes de la costa bonaerense. El stand de Cariló está abierto de 18 a 23 horas, mientras que la sede dedicada a servicios y asistencia va de 9 a 13 y de 16.30 a 20 horas.