El sistema de salud argentino convive desde hace años con desafíos conocidos: una estructura fragmentada, diferencias de cobertura entre subsistemas y un escenario económico que condiciona tanto a financiadores como a prestadores. Sin embargo, detrás de esa realidad comenzó a consolidarse otro fenómeno que gana cada vez más peso y que explica buena parte de las tensiones actuales.

Hoy, apenas el 1% de los afiliados concentra cerca del 45% del presupuesto destinado a medicamentos. Se trata, principalmente, de pacientes que requieren terapias biológicas, tratamientos oncológicos o medicamentos para enfermedades poco frecuentes, cuyo costo puede multiplicar varias veces el de una prestación médica tradicional.

Más que una estadística, el dato refleja un cambio de paradigma. La innovación médica amplía las posibilidades terapéuticas, pero también obliga a repensar cómo se financian prestaciones cada vez más sofisticadas dentro de un sistema que ya enfrenta fuertes restricciones presupuestarias.

Un sistema complejo que funciona con tres modelos distintos

Argentina posee uno de los sistemas sanitarios más complejos de la región. Conviven un subsistema público, que garantiza el acceso universal; el sistema de seguridad social, integrado por obras sociales nacionales, provinciales y el PAMI; y el sector privado, conformado por empresas de medicina prepaga, clínicas y sanatorios.

Cada uno responde a esquemas de financiamiento diferentes, aunque todos terminan atravesados por un mismo desafío: sostener la calidad de las prestaciones frente a una estructura de costos que crece de manera persistente.

¿Por qué los medicamentos pasaron a explicar buena parte del gasto sanitario?

Históricamente, los medicamentos representaban una porción relevante del gasto sanitario. Hoy, su incidencia alcanzó otra dimensión.

Según los datos relevados por el sector, el gasto farmacéutico ya representa alrededor del 40% del gasto total en salud y, dentro de muchas empresas de medicina prepaga, pasó de explicar menos del 20% del gasto médico a superar el 40%.

La incorporación de nuevas terapias, el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedades crónicas modificaron la composición del gasto sanitario. El resultado es una presión creciente sobre financiadores que deben cubrir tratamientos innovadores, muchas veces con costos que evolucionan por encima de la inflación y de los ingresos del propio sistema.

¿Por qué se venden menos medicamentos, pero la facturación sigue creciendo?

El comportamiento reciente del mercado farmacéutico expone otra de las contradicciones que atraviesa al sector.

Mientras el volumen de ventas continúa por debajo de los niveles registrados en 2023, la facturación real de la industria farmacéutica aumentó alrededor de un 14%, impulsada por el incremento de los precios.

La evolución de los valores también muestra esa tendencia. Entre enero de 2017 y septiembre de 2024, el costo de los medicamentos y equipos para la salud acumuló una suba cercana al 9.900%, muy por encima de la inflación general del período y también del incremento registrado por las cuotas de las prepagas.

Para los financiadores, esta dinámica profundiza un descalce cada vez más difícil de compensar.

El debate ya no pasa solo por las cuotas

Durante los últimos años, la discusión pública se concentró en los aumentos de las prepagas. Sin embargo, dentro del sector sostienen que esa mirada resulta insuficiente para comprender la magnitud del problema.

El Programa Médico Obligatorio (PMO) incorporó progresivamente nuevas prestaciones y tratamientos, mientras la medicina sumó tecnologías capaces de mejorar la expectativa y la calidad de vida de los pacientes. Pero esa expansión no siempre estuvo acompañada por mecanismos de financiamiento equivalentes.

A esto se agregan factores como la judicialización de la salud, la incorporación permanente de innovación tecnológica y el crecimiento de enfermedades crónicas, variables que presionan simultáneamente sobre los recursos disponibles.

El desafío de construir un sistema sostenible

La discusión de fondo excede a las empresas de medicina prepaga, a las obras sociales o al sistema público considerados de manera aislada. El interrogante atraviesa a toda la cadena sanitaria: cómo garantizar el acceso a terapias cada vez más innovadoras sin comprometer la sustentabilidad financiera del sistema.

En un contexto donde la expectativa de vida continúa creciendo y la medicina avanza a un ritmo sin precedentes, especialistas coinciden en que el desafío ya no consiste únicamente en administrar costos. También implica revisar los mecanismos de financiamiento, los modelos de cobertura y los incentivos que permitan sostener, en el tiempo, un sistema capaz de responder a una demanda sanitaria cada vez más compleja.