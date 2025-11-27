Buenos Aires se convirtió, una vez más, en el escenario de la gala solidaria más sofisticada y elegante del calendario social. La 14ª edición del Prix Baron B – Édition Solidarité convocó a más de 600 invitados en el Hipódromo de Palermo. Este evento, que combina tradición, elegancia y compromiso, se inspira en los grandes premios hípicos europeos y se consolidó como uno de los más esperados del año.

El objetivo central de la noche fue la Fundación Huésped, entidad que recibió la totalidad del dinero recaudado. Esta fue la primera ocasión en que Fundación Huésped fue elegida como la ONG beneficiada.

El túnel rojo: ingreso al universo black tie

Desde las 20:30hs, el ingreso al evento sumergió a los asistentes a lo que prometía ser una noche única. Los invitados cruzaron un largo túnel enfundado en elegantes telones rojos y bolas de espejo, un marco de bienvenida impactante que se convirtió rápidamente en uno de los espacios preferidos para las fotografías.

El dress code exigía vestidos elegantes para ellas y black tie para ellos, invitando a los asistentes a buscar la mejor síntesis entre elegancia, originalidad y audacia.

Zuzu Coudeu en el Prix Baron B Édition Solidarité.

La ambientación de esta edición incorporó sutiles detalles de color rojo, un guiño directo y alusivo al color institucional de la Fundación Huésped.

Celebridades y el foco en la labor de Huésped

La gala convocó a destacadas figuras del ámbito social y artístico, quienes participaron y colaboraron a través de donaciones realizadas tanto previas como durante la noche.

Entre las celebridades presentes que disfrutaron de la fiesta en un ambiente sofisticado y elegante, se encontraban Pampita y Benjamín Vicuña. También participaron Brenda Gandini, Sofía Zamolo, Facundo Pieres, Sabrina Garciarena y Germán Paoloski, entre otros. Figuras como Lizardo Ponce y Valentín Yan se destacaron entre los más animados de la noche.

Sofia Zamolo en el Prix Baron B Édition Solidarité

Iván de Pineda fue, nuevamente, el encargado de conducir el evento. El conductor animó a los invitados a seguir apoyando la misión de Fundación Huésped durante la primera hora y media de la noche.

Benjamín Vicuña, Anita Espasandin, Pampita y Martín Pepa en el Prix Baron B Édition Solidarité

El ‘arte de la fusión’ y el impacto social

La Fundación Huésped trabaja desde 1989 en áreas clave de salud pública con el objetivo de garantizar el derecho a la salud. La entidad nació para brindar contención a personas con VIH en un contexto de invisibilización social.

Hoy, la organización amplía su misión, desarrollando investigaciones y acciones de prevención para reducir el impacto de enfermedades con foco en VIH/sida y hepatitis virales, entre otras.

Lo recaudado en la gala será vital para sostener los servicios gratuitos que ofrece Huésped, donde cada año más de 42 mil personas son atendidas. Durante la velada, se entregó un reconocimiento a la trayectoria de la fundación. El Dr. Pedro Cahn, Director Científico y uno de los fundadores de Huésped, fue quien recibió el premio.

Leandro y Pedro Cahn, directores de Fundación Huésped, junto a Pablo Landaburu, Director General de Moët Hennessy Argentina, en el Prix Baron B Édition Solidarité

La noche de glamour contó con la presencia de Hublot, la reconocida marca de alta relojería que pertenece al mismo grupo que Baron B (LVMH). La exhibición de sus piezas más emblemáticas reflejó la filosofía de la marca: el “Arte de la Fusión”, una combinación de tradición, innovación, audacia y refinamiento, valores que resuenan con la propia esencia del Prix.

Gastronomía estelar y pasajes a París

La propuesta gastronómica fue otro de los grandes atractivos. Faena Catering se encargó de la propuesta innovadora, con un menú diseñado por la Chef Ejecutiva Marina Carluccio, que sorprendió a los paladares más exigentes.

Como es costumbre en esta gala solidaria, se realizaron distintos sorteos. El premio mayor fueron dos pasajes a París gentiliza de Air France. Otros sorteos incluyeron cinco cajas de Baron B y una camiseta firmada de la selección Argentina, gracias al partnership de Hublot con la A.F.A.

La música tomó el protagonismo después de los premios. El DJ argentino emergente Dobao, conocido por sus mezclas de house, disco y funk con influencias latinas y electrónica moderna, fue el encargado de abrir la pista. Luego, el DJ Chule Bernardo de Sarapura mantuvo a los invitados bailando hasta la madrugada.

La 14° edición del Prix Baron B – Édition Solidarité finalizó a las 3 de la mañana en el Hipódromo de Palermo, consolidando su lugar como un motor de recaudación de fondos para causas de gran impacto social, tal como sucedió en ediciones anteriores con entidades como ALPI, Fundación TECHO, y la Red Argentina de Bancos de Alimentos.