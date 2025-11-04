Del 3 al 5 de noviembre, llega una nueva edición del CyberMonday, el evento más esperado del año para el comercio electrónico, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Durante estas 3 jornadas, Oncity.com el marketplace líder en tecnología, juguetes, artículos para el hogar y toda la familia, se suma con descuentos exclusivos, opciones de financiamiento y beneficios.

Desde smartphones, notebooks e indumentaria, hasta electrodomésticos, bicicletas y artículos para disfrutar al aire libre o en el hogar, la amplia variedad de productos disponibles en Oncity.com contará con hasta un 40% de descuento en un solo pago y hasta 12 cuotas sin interés en bancos seleccionados. En cuanto a las opciones de envío, éste será gratis en AMBA con entrega el mismo día si la compra se realiza antes de las 13hs., o en 24hs si se hace después de dicho horario. Estas alternativas se suman a la posibilidad de retiro en todas las tiendas.

Allí, los clientes -sólo con la presentación de su dni- podrán acceder también a la financiación de On City Crédito, que cuenta con un beneficio exclusivo de 20% de descuento y hasta 24 cuotas fijas en los mejores productos, abonando la primera recién en diciembre.

Estos 3 días de Cybermonday, se dan el marco del 1er aniversario de marketplace que llegó en Octubre del 2024 con una revolucionaria impronta para el mundo del retail y como respuesta a la permanente evolución de los hábitos de los consumidores a la hora de evaluar sus opciones de compra. Buscando una forma de relacionarse con ellos de manera más directa, Oncity.com se caracteriza desde sus inicios por una propuesta amplia que incluye más próductos, más serivicios y opciones de financiación propia.

Para celebrarlo, Oncity.com le propone a quienes visiten alguno de los más de 215 locales la posibilidad de acceder a un 15% de descuento en su compra, si se animan a gritar bien fuerte “Feliz Cumple On City”.También podrán hacerlo aquellos que prefieran comprar desde la comodidad de su casa, entrando a Oncity.com e ingresándo el cupón FELIZCUMPLEONCITY.

Para más información: www.oncity.com