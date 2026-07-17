Hay campañas publicitarias que venden productos y otras que logran instalarse para siempre en la memoria colectiva. El Gerente de Noblex pertenece a ese segundo grupo.

En 2017, durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia, Noblex lanzó una promoción que prometía devolver el dinero de los televisores si la Selección Argentina no conseguía la clasificación. Lo que comenzó como una apuesta comercial terminó con millones de argentinos pendientes no solo del equipo de Lionel Messi, sino también del destino del ejecutivo que esperaba no tener que cumplir la promesa.

Argentina clasificó sobre el final y la promoción nunca se activó. Sin embargo, el Gerente de Noblex trascendió la campaña, ingresó en la cultura popular e incluso inspiró El Gerente, la película que recreó aquella historia desde la ficción.

Mundial 2026: la historia vuelve a poner al Gerente de Noblex frente a una promesa

Casi una década después, el escenario vuelve a sorprender. En mayo de este año, Noblex presentó la campaña “Si pasa lo que todos queremos que pase”, una propuesta construida sobre uno de los rituales más arraigados entre los hinchas argentinos: la cábala y el temor a anticipar resultados.

La acción incluyó una promoción exclusiva para quienes compraron un televisor Noblex Black Series Pro de 100 pulgadas. Si Argentina sale campeón, recibirán el doble del dinero abonado a través de un cupón para Tienda Newsan.

Después de un Mundial 2026 perfecto para la Selección Argentina, con victorias en todos sus partidos, solo resta la final del Mundial para definir si la historia vuelve a repetirse.

“Hoy quiero exactamente lo mismo que cualquier argentino”

La gran diferencia respecto de 2017 es emocional. En aquella ocasión, el deseo del Gerente de Noblex era que la promoción jamás tuviera que activarse. Hoy, asegura, comparte la ilusión de millones de argentinos.

“Hace nueve años, mi deseo era que la promoción no se activara. Hoy sigo siendo plenamente consciente de lo que implica cumplir una promesa de esta magnitud, pero también comparto la misma ilusión que millones de argentinos: volver a ver a la Selección alcanzar la gloria”, afirmó el Gerente de Noblex.

La frase resume el cambio de época: ya no existe un conflicto entre la empresa y el hincha. Ambos esperan exactamente el mismo resultado.

Noblex apuesta otra vez al fútbol y a la pasión de los argentinos

El fútbol volvió a convertirse en el escenario elegido por Noblex para conectar con los consumidores.

Después de la campaña rumbo a Rusia 2018 y de la promoción “Paga Dios” durante Qatar, la marca decidió recuperar al Gerente de Noblex, uno de los personajes más emblemáticos del marketing argentino, para escribir un nuevo capítulo de una historia que ya forma parte de la publicidad argentina.

Esta vez, el suspenso ya no gira únicamente alrededor de una promoción. También refleja el deseo compartido por millones de argentinos que esperan volver a celebrar un título mundial.

Y si finalmente llega el momento de cumplir la promesa, significará exactamente lo que todos esperan: que la Selección Argentina vuelva a levantar la Copa del Mundo. Si eso ocurre, el Gerente de Noblex cumplirá otra vez con su palabra y la historia sumará un nuevo capítulo a una de las campañas más recordadas de la publicidad nacional.