Bajo el concepto “Los clásicos de siempre, mejores que nunca”, Arcos Dorados avanzó con la evolución en la receta de sus famosas hamburguesas. Con esta iniciativa no busca alterar las ya actuales que se ganaron el corazón de millones de personas, sino elevar los sabores a través de mejoras en sus ingredientes y preparación.

Son pequeños ajustes técnicos de la cocina que marcarán una gran diferencia en el paladar de los comensales.

Cambio de receta de McDonald’s: cuáles son las modificaciones

Las novedades alcanzan a productos estrella de la casa como el Big Mac, el Cuarto de Libra (simple y doble), la McNífica, las hamburguesas dobles y triples, el McCrispy y los nuggets.

Nuevos panes: son más suaves, perfectamente tostados y elaborados con ingredientes naturales.

Carne más jugosa: la carne 100% vacuna estrena nuevos procesos de cocción para mantener todo su jugo y sabor.

El detalle de la cebolla: se incorpora directamente sobre la carne durante la cocción en la plancha, lo que potencia enormemente su sabor.

Queso perfectamente derretido: se sirve a la temperatura ideal para lograr un fundido óptimo que abraza a los demás ingredientes.

Frescura garantizada: ingredientes frescos cuidadosamente seleccionados para asegurar la máxima calidad en cada entrega.

Producción del campo argentino a la mesa

La cadena tiene un compromiso con la obtención del mejor sabor y calidad en sus productos. La estrategia busca reforzar un modelo basado en la producción local, donde participan productores, industrias alimenticias y equipos de los restaurantes para garantizar que cada hamburguesa mantenga las mismas características en cualquiera de sus locales.

En su operación en Argentina, el 95% de los ingredientes que utiliza McDonald’s son provistos por proveedores nacionales que cumplen con altos estándares de calidad, seguridad alimentaria y trazabilidad .

Desde la empresa destacan que la calidad comienza mucho antes de que el producto llegue al consumidor: se construye desde la selección de las materias primas, continúa durante la elaboración y se completa en la cocina de cada restaurante .

Una promoción para volver a probar los clásicos

Como parte del lanzamiento, McDonald’s también activó una promoción disponible a través de su aplicación oficial. Hasta el 31 de agosto, los usuarios podrán acceder a descuentos sorpresa de entre 10% y 70% para compras realizadas mediante Take Away o McDelivery que incluyan, al menos, un combo clásico mediano o grande.

Cada cliente podrá obtener un nuevo beneficio cada 96 horas, de lunes a viernes, de acuerdo con las condiciones de la campaña.

Si querés conocer más sobre el origen de los productos de McDonald’s ingresá a:https://www.delorigenalamesa.com/