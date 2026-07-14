Cada invierno, miles de familias vuelven a elegir Mar del Plata. La ciudad conserva el encanto de sus playas, su gastronomía y sus paseos tradicionales, pero temporada tras temporada incorpora nuevas propuestas que amplían la experiencia y permiten descubrirla desde otra perspectiva.

Este año, la agenda reúne actividades que combinan aventura, cultura, naturaleza y entretenimiento para grandes y chicos. Desde parques aéreos y circuitos de tirolesas hasta espectáculos, ferias, excursiones por el mar y recorridos en bicicleta, la ciudad ofrece alternativas para disfrutar incluso en los días más fríos.

El resultado es una propuesta que trasciende el clásico destino de verano y confirma que Mar del Plata también tiene mucho para ofrecer durante las vacaciones de invierno.

Qué hacer en Mar del Plata durante las vacaciones de invierno

Para quienes buscan salir de los recorridos tradicionales, la ciudad incorporó experiencias que combinan deporte, aventura y diversión en familia.

Una de las novedades es Aerópolis, el primer parque aéreo de Mar del Plata, ubicado en un bosque de pinos de la zona sur. Allí se pueden recorrer puentes colgantes de distintos niveles de dificultad, realizar escalada, rapel, caída libre y lanzarse por circuitos de tirolesas, en una propuesta que invita a desafiar los propios límites en contacto con la naturaleza.

Quienes prefieran actividades bajo techo también encontrarán múltiples alternativas. Mr. Fly reúne un parque de trampolines con más de 1.400 metros cuadrados de camas elásticas y otro espacio completamente dedicado a juegos inflables.

La oferta se completa con salas de escape y competencias de láser, ideales para quienes disfrutan los desafíos en equipo y los juegos de estrategia.

Recorrer la ciudad sobre dos ruedas

Más allá de los atractivos tradicionales, recorrer Mar del Plata en bicicleta permite descubrir otra cara de la ciudad.

Los circuitos costeros conviven con recorridos por barrios históricos, bicisendas que conectan distintos puntos urbanos y caminos que llegan hasta Santa Clara del Mar. Para quienes no viajan con bicicleta propia, existen diferentes opciones de alquiler que facilitan sumarse a esta forma de conocer el destino mientras se disfruta del aire libre.

Una vista diferente desde el mar

Hay imágenes de Mar del Plata que solo pueden apreciarse navegando.

Las excursiones marítimas parten desde el puerto y permiten recorrer la costa durante poco más de una hora, contemplando la ciudad desde una perspectiva completamente distinta. Además de convertirse en un paseo para compartir en familia, suelen ser una de las actividades preferidas por quienes buscan registrar algunas de las mejores postales del viaje.

Espectáculos, ferias y actividades para toda la familia

La propuesta para estas vacaciones de invierno también incluye una agenda cultural especialmente diseñada para grandes y chicos.

Entre las actividades infantiles aparecen opciones como Aventura en Mar del Plata, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, A Desaburrir el Invierno, Experiencia Margarita, festivales de títeres, circo y espectáculos musicales.

La programación se amplía con eventos para todo público, como la Feria de las Colectividades, encuentros gastronómicos, recitales, convenciones, conciertos Candlelight, propuestas vinculadas al café, el vermut y el clásico ballet El Lago de los Cisnes, conformando una agenda que ofrece actividades durante todo el receso escolar.

Un destino que siempre tiene algo nuevo para descubrir

La combinación de naturaleza, entretenimiento, gastronomía, cultura y actividades recreativas explica por qué Mar del Plata continúa siendo uno de los destinos más elegidos por las familias argentinas.

Ya sea para una escapada de pocos días o para unas vacaciones completas, la ciudad ofrece propuestas capaces de adaptarse a todos los gustos y edades. Quienes quieran consultar la programación completa pueden acceder a la guía de actividades y a la aplicación del Ente Municipal de Turismo y Cultura, donde se encuentran disponibles fechas, horarios y sedes de cada evento: www.turismomardelplata.gob.ar