En un contexto en el que la logística juega un papel estratégico para las empresas argentinas, Federal Express Corporation, la compañía de transporte exprés más grande del mundo, refuerza su infraestructura y capacidades operativas en el país.

A un año del lanzamiento de su vuelo directo del Cono Sur y Ecuador, que conecta a importadores y exportadores con Miami en los Estados Unidos, la compañía alcanzó resultados que potencian las oportunidades para el e-commerce internacional y las industrias verticales de la salud, las manufacturas y el sector automotriz.

“En un escenario en el que las importaciones vía courier están mostrando un importante incremento en Argentina, el vuelo de FedEx del Cono Sur es una respuesta concreta a las necesidades de nuestros clientes”, destacó Silvina Prette, gerente senior de Operaciones de FedEx Argentina.

El vuelo, operado con un Boeing 767-300 realizó más de 270 frecuencias entre Miami y la región en el último año, transportando decenas de miles de kilos de importaciones y exportaciones, con un aumento interanual a lo largo de toda la ruta. Durante la temporada alta de las fiestas, el tramo Miami–Ezeiza registró uno de sus picos de ocupación más altos consolidando a Argentina como un eje significativo en la red regional de FedEx que conecta a personas con posibilidades en más de 220 países y territorios alrededor del mundo.

FedEx invierte en una nueva estación logística en Argentina

En el marco de su estrategia de crecimiento y modernización en América Latina, FedEx anunció la apertura de su nuevo centro de distribución en Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires. Esta instalación reemplaza a la estación anterior, que funcionó durante más de tres décadas, y representa una inversión millonaria destinada a acompañar la evolución del mercado local y regional.

Con 4520 m², más del doble de superficie operativa que la antigua estación, y una nueva cinta transportadora capaz de procesar hasta 2650 paquetes por hora, el nuevo centro de distribución permite ampliar las rutas, sumar andenes y optimizar el proceso simultáneo de carga en la flota de vehículos.

“La nueva estación no es solo una inversión en infraestructura: representa un compromiso claro con el futuro operativo de la compañía en Argentina y acompaña el crecimiento del comercio internacional”, señaló Hernán Giacoboni, gerente senior de Finanzas para la Región Andina y el Cono Sur en FedEx.

El nuevo centro de distribución incorporó mejoras ambientales y operativas. Cuenta con equipamiento eléctrico que permitirá reducir un 25% el consumo energético respecto de la estación anterior y con sistemas de bajo consumo de agua —griferías, sanitarios y paisajismo eficiente— capaces de generar ahorros de hasta el 50% en relación con las instalaciones previas. Además, sumó 20 cargadores para vehículos eléctricos, dando soporte a las primeras vans eléctricas de FedEx en el país.

El compromiso con los importadores y exportadores argentinos

La industria exprés juega un rol importante para potenciar el comercio internacional permitiendo, sobre todo, que las micro, pequeñas y medianas empresas accedan al mercado global y expandan su capacidad exportadora.

El vuelo directo de FedEx del Cono Sur y la nueva estación logística de la empresa en Buenos Aires consolidan un compromiso ininterrumpido de más de 34 años de arraigo en el país, ofreciendo a exportadores e importadores de todos los tamaños mayor capacidad y flexibilidad para ayudarlos a impulsar su competitividad más allá de las fronteras locales.

Acerca de Federal Express Corporation

Federal Express Corporation es la empresa de transporte exprés más grande del mundo, que ofrece entregas rápidas y confiables en más de 220 países y territorios. Federal Express Corporation utiliza una red global aérea y terrestre para acelerar la entrega de envíos urgentes en una fecha y hora definidos.