BMW Group Argentina llevó adelante una nueva edición de The BMW Experience, un evento que combinó adrenalina, tecnología y celebración en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de más de 500 invitados y una flota de 50 vehículos.

Durante dos jornadas, clientes, concesionarios, prensa y otros asociadios a la marca disfrutaron de una experiencia que superó todas las expectativas del público.

Un evento para sentir la potencia al volante

La propuesta permitió conocer de cerca las prestaciones de cada vehículo y comprobar sus capacidades dinámicas, de frenado y control.

Bajo la guía del equipo de instructores liderado por Carlos Alberto “Tim” Pairetti y Leonel Bovalina, los participantes tuvieron la oportunidad de ponerse al volante de distintos modelos y recorrer el Circuito N°5 del autódromo a velocidades superiores a los 200 km/h.

Entre los modelos disponibles se destacaron los deportivos a combustión BMW M135 xDrive, M240i xDrive y M340i xDrive; los híbridos enchufables, como la BMW X1 xDrive25e; y los completamente eléctricos, como las BMW iX2 xDrive30.

Además, los asistentes pudieron conocer íconos de la marca como el BMW 330i y la BMW X5 xDrive40i, junto con los nuevos MINI John Cooper Works y MINI Cooper Cabrio, lanzados oficialmente durante el evento.

Para los entusiastas de la velocidad, The BMW Experience representó una oportunidad de vivir desde adentro el ADN deportivo de la marca, la potencia, precisión y tecnología de vanguardia.

Los números del encuentro reflejan su alcance: más de 600 pruebas de manejo, 12.000 kilómetros recorridos en pista, 15 autos disponibles para conducir y seis instructores profesionales.

El evento también sirvió como plataforma para reafirmar el compromiso de BMW Group con el mercado argentino, tanto en términos de innovación tecnológica como de servicio al cliente.

25 años de BMW Group en Argentina

La edición 2025 de The BMW Experience tuvo un condimento especial: la conmemoración de los 25 años de BMW Group como subsidiaria en Argentina.

En los boxes del Autódromo, la compañía montó una exhibición con más de 30 vehículos, donde los visitantes pudieron interactuar con distintas tecnologías, conocer los accesorios de la línea M Performance y tomarse fotografías junto a los modelos más emblemáticos de la marca.

El nuevo BMW M5, el modelo más potente que haya llegado al país con sus 727 caballos de fuerza combinados, fue una de las estrellas del encuentro. También, atrajo la atención del público el BMW Z4, recientemente reincorporado al portafolio local, y las motocicletas de BMW Motorrad —como las deportivas S 1000 RR y S 1000 XR—, que aportaron su propio espíritu de competición y libertad.

“Ha sido una verdadera fiesta volver a ofrecerles a nuestros clientes un evento de semejante magnitud en el Autódromo. Sabemos, por todo el feedback recibido, que ha sido una experiencia única e inolvidable para cada uno de ellos. Este hito representa la celebración principal por los 25 años de nuestra subsidiaria y logró apelar a toda la deportividad y pasión que generan nuestras marcas BMW, MINI y BMW Motorrad”, afirmó Ivana Dip, CEO & Managing Director de BMW Group Argentina, sobre The BMW Experience.

Tecnología, innovación y estilo

Más allá de la conducción, The BMW Experience ofreció espacios de exhibición e interacción que reflejaron la esencia de la marca: diseño, innovación y sustentabilidad. Los asistentes pudieron conocer de primera mano las soluciones de movilidad electrificada de BMW Group y descubrir las últimas tendencias en accesorios, conectividad y performance.

Asimismo, la compañía aprovechó el evento para fortalecer la relación con su red de concesionarios y presentar oficialmente nuevos productos y estrategias comerciales.