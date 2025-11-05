Con el fin de acotar la contaminación ambiental y mejorar la calidad del oxígeno, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) creó el programa Hoy No Circula para que se implemente en la Ciudad de México y en los principales municipios de la zona metropolitana.

Este programa determina qué vehículos tendrán permitido circular por la vía pública en base al color del engomado, último número de la placa, día de la semana y nivel de contaminación del auto.

Los autos que no circulan en México este miércoles, 5 de noviembre de 2025

Los datos de los carros que tendrán prohibido circular por la vía pública este miércoles, 5 de noviembre de 2025 son los siguientes:

Por otro lado, la Secretaría del Medio Ambiente señaló que los autos con placa extranjera no circularán según a la terminación de la matrícula y, además, tampoco podrán hacerlo de lunes a viernes de 5 a 11 horas.

¿Quiénes están exentos del programa Hoy No Circula?

El Gobierno de México explicó que aquellos automovilistas con requerimientos médicos, transportando a personas vulnerables o manejando en casos de emergencia podrán pedir ser exentos del plan y circular libremente si realizan el trámite correspondiente.

La documentación que se requiere presentar para realizar el trámite que habilita la circulación es la siguiente:

Un dato a tener en cuenta es que el trámite lo deberá realizar la persona titular del pedido o, en el caso de no poder presentarse, un apoderado con una carta firmada por dos testigos e identificaciones oficiales de quienes la suscriben.