Este miércoles, 22 de abril de 2026, la cotización delreal llegó a 717.48566 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,68%. En la última semana, la cotización del Real ha experimentado una disminución del -1.13%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -3.05%. Durante los últimos 10 días, la cotización del Real ha mostrado una tendencia a la baja, con varias caídas significativas. A pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión negativa en su valor. La volatilidad económica de la última semana del Real, con un 4.91%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 14.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado. Las personas que deseen comprar 100 reales en Colombia deberán pagar 71,748,566.83 pesos colombianos, mientras que adquirir 200 reales costará 143,497,133.66 pesos y 500 reales tendrá un costo de 358,742,833.15 pesos.